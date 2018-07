Mit moderner Technik zum Straßenkataster

Technikwunder in orange: Wo dieser Kleinbus über die Straßen huscht, werden jede Menge Daten gesammelt. Die Straßengutachter Ginger Lehmann&Partner sind derzeit für das Amt Britz-Chorin-Oderberg unterwegs und erstellen ein digitales Straßenkataster. In Oderberg konnte ein Blick ins Innere geworfen werden. © Foto: Thomas Burckhardt

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Es ist fast geschafft. Dann sind alle kommunalen Straßen im Amtsgebiet Britz-Chorin-Oderberg in einem digitalen Kataster festgehalten. Dafür ist seit Montag ein ganz besonderes Fahrzeug unterwegs. Ausgestattet mit Kameras und Scannern erfasst es aber mehr als nur das Straßennetz.

Dem einen oder anderen dürfte er aufgefallen sein: der leuchtend orangefarbene Kleinbus mit der komplizierten Technik auf dem Dach. Das Fahrzeug ist seit Montag im Auftrag des Britzer Amts auf den Straßen unterwegs, um das gesamte Netz zu erfassen. Dieses digitale Straßenkataster aller acht Gemeinden soll für Ordnungs- und Bauamt eine Arbeitserleichterung sein. Denn festgehalten werden Straßenverlauf, aber auch ihr baulicher Zustand, Regenabläufe, Bäume, Schilder, Bushaltestellen und mehr. Vorab mussten alle acht Gemeinden der Investition zustimmen. Immerhin schlägt diese umfangreiche Ersterfassung mit gut 65 000 Euro zu Buche.

Am Donnerstag hatte die verantwortliche Firma Ginger Lehmann&Partner nach Oderberg eingeladen. Fahrer Markus Löffler und Kundenbetreuer Frank Schulze wollten interessierten Behörden einen Einblick in das Erfassungsverfahren geben. Birgit Lüdecke, Bauamtsleiterin in Britz, ein Vertreter der Stadt Schwedt/Oder sowie Bad Freienwalde nutzten die Gelegenheit, um mehr über die ausgefeilte Technik des Kleinbusses zu erfahren. Dieser hat immerhin einen Wert von etwa 800 000 Euro, verrät Frank Schulze.

Mit zwei GPS-Antennen nach Militärstandard und insgesamt fünf Dachkameras vorn, hinten und an den Seiten ausgestattet, können alle relevanten Informationen auf und neben der Straße erfasst werden. Mit sogenannten Scannern kann sogar die Fahrbahnbeschaffenheit ermittelt werden, sodass Mängel erkennbar werden. Markus Löffler fährt den Kleinbus mit der auffälligen Farbe durch die Region. Neben seinem Sitz sind zwei Computer installiert. Von dort aus kann er die Aufnahmen überwachen. „Alle fünf Meter machen alle Kameras ein Foto“, sagt der 28-Jährige. Und das bei bis zu 80 Stundenkilometern. Die moderne Technik schafft es auch dann noch Bilder in Fotoqualität zu machen. „Risse ab einem Millimeter sind so erkennbar“, sagt Frank Schulze. Im Inneren des Busses sind sieben Rechner verbaut. Sie verfügen über eine Speicherkapazität von etwa zehn Terabyte. Auf einem Schreibtisch steht ein Monitor. Von dort aus kann das System ebenfalls gesteuert werden.

Gefahren werden kann allerdings nur bei gutem Wetter. Regen oder Schnee mache die Aufnahmen unbrauchbar, sagt Frank Schulze. Das Unternehmen ist demnach nur von März bis Dezember für die Erfassung auf den Straßen unterwegs. Und das deutschlandweit.

Die Erfurter Firma pflegt im Anschluss alle Daten in ein System ein, was etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird. Die Amtsmitarbeiter können nach Unterrichtung vom Britzer Rathaus aus alle Straßenzüge einsehen. „Im Amt ist man begeistert“, sagt Birgit Lüdecke. Auf die ersten Bilder konnte schon ein Blick geworfen werden. Man habe sich vorab Gedanken darüber gemacht, welche Straßen aufgenommen werden. Abgefahren werden alle kommunalen Straßen in den Ortslagen sowie Ortsverbindungsstraßen. Auch wichtige Kreis- und Landesstraßen werden erfasst. Personen, Nummernschilder und zum Teil auch Klingelschilder oder Hausnummern werden anonymisiert, versichert Birgit Lüdecke. Genutzt werden die Daten aber eh nur im Amt.

Insgesamt werden so etwa 210 Kilometer digitalisiert. Frank Schulze appelliert im Nachhinein fleißig zu sein und bauliche Veränderungen stets gleich in das System einzupflegen, um es immer aktuell zu halten.