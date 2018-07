Bunkerabriss mit Baustellenampel

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Für teils erheblichen Rückstau sorgt eine Baustellenampel seit Donnerstag auf der Schwanebecker Chaussee. Auf dem Gelände des früheren Heeresbekleidungsamts ist schwere Technik im Einsatz. Abgerissen wird aktuell ein früherer Bunker, der in den Straßenraum hineinreicht. Daher sei laut Straßenmeisterei in Biesenthal das Aufstellen der temporären Ampel bis zum 30. Juli beantragt worden. Diese soll, so sehen es die Auflagen vor, beseitigt werden, wenn keine Arbeiten stattfinden, um vor allem am Wochenende nicht unnötig für kilometerlange Autokolonnen zu sorgen, die es sowieso schon gibt, wenn die Ausflügler durch den Niederbarnim rollen. Auf dem 40 Hektar großen Areal sollen bis zu 2000 Wohnungen entstehen. Auch Kleingewerbe soll sich später an der L200 ansiedeln.