Auch 350 blaue Säcke versorgen Bäume

Uwe Stemmer

Fürstenwalde (MOZ) Im Stadtbild fallen mancherorts derzeit Bäume auf, an denen grüne Säcke hängen. Hier hat niemand Müll abgestellt, das ist eine neue Art, die Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Die Stadt hat vor zwei Jahren begonnen, sogenannte Bewässerungssäcke, die 60 Liter fassen, an Bäumen anzubringen. Aus ihnen tropft über 24 Stunden das Wasser langsam in den Boden. Der Vorteil: ausgetrockneter Boden kann das Wasser so besser aufsaugen und der Baum das Wasser besser aufnehmen, erläutert Susanne Kleinschmidt von der Stadtverwaltung. Insgesamt wässere die Stadt derzeit mit 350 Säcken. Weitere 70 Säcke sollen noch hinzu kommen. Bei den anderen Bäumen erfolgt die Wässerung weiterhin klassisch. Und das ist eine Menge: Die Stadt hat insgesamt rund 1200 Bäume im ihrem Bewässerungsprogramm. Dazu kommen noch ca. 8770 Quadratmeter Gehölz- und Staudenflächen, die regelmäßig gegossen werden müssen.

Der Städtische Betriebshof kümmert sich regelmäßig um 240 Bäume und 2300 Quadratmeter Strauchflächen. Dafür hat er ein Auto mit einem Wassertank, der 2500 Liter fasst. Damit fährt ein Mitarbeiter täglich seine Wässerungsrunden. Um einmal mit der Bewässerung durch den zu versorgenden Bestand zu kommen, braucht er rund drei Tage. Er wird teilweise von einem Mitarbeiter unterstützt, der örtlich über einen Hydranten und Schlauch das Wasser entnehmen und verspritzen kann, zum Beispiel am Platz am Stern.

Zudem versorgen acht Fremdfirmen im Rahmen eines mehrjährigen Bewässerungsauftrages oder der Entwicklungspflege von Neupflanzungen insgesamt 960 Bäume und 6470 Quadratmeter Gehölz- und Staudenflächen mit Wasser. Derzeit hat die Stadt dafür zum Beispiel die Firma Zaste, die Christophorus-Werkstätten, GaLaBau Böhmer und GaLaBau Schefflert unter Vertrag.

Die Wässerung erfolge generell nach Bedarf, sagt Susanne Kleinschmidt, aber bei der derzeit extrem langanhaltende Trockenheit sei der besonders hoch. Vorrangig Neupflanzungen der letzten beiden Jahre müssen teilweise wöchentlich bis 14-tägig gegossen werden, und zwar immer mindestens 50 Liter pro Baum, wenn möglich auch mehr, und 20 Liter pro Quadratmeter Strauchfläche.

Ob Bäume und Gehölze die Trockenheit wirklich überstanden haben, werde sich erst im nächsten Frühjahr zeigen, sagt Baumexperte Thomas Schmidt. Er weist darauf hin, dass alle Bäume derzeit „eine Portion lebenswichtiges Wasser bitter nötig“ haben und appelliert an Anwohner: „Bitte bringen Sie dem Straßenbaum vor Ihrer Tür einen Eimer Wasser! Dafür sagen wir als Stadt danke.“(us)