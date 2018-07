Glienicker Dorfteich leidet unter tropischen Temperaturen

Jürgen Liebezeit

(MOZ) Der Glienicker Dorfteich hat nach der Sanierung diesen Sommer viel auszuhalten. Der Sauerstoffgehalt im Gewässer sinkt rapide. Die Folge: Fische verenden.

Bereits im Juni hatte die lange Hitzeperiode im Dorfteich ein Absinken des Wasserspiegels, vor allem aber des Sauerstoffgehaltes verursacht. Daraufhin hatte der Bauhof der Gemeinde einen zusätzlichen Springbrunnen installiert (wir berichteten). Er bewegt zirka 500 Liter pro Minute und reichert das Wasser dadurch mit Sauerstoff an.

Nach langer Hitze und Trockenheit kam es vom 11. zum 12. Juli zu erheblichem Starkregen in der Region. Große Mengen Regenwasser spülten ungewöhnlich viel organisches Material in das Gewässer. „Resultat waren chemische Zersetzungsprozesse, die – bei anhaltender Hitze – den Sauerstoffgehalt wieder stark absinken ließen und zur Geruchsbelästigung sowie zum Fischsterben führten“, erklärte Gemeindesprecher Michael Diehl. Eine Vielzahl toter Fisch musste aus dem Teich geborgen werden. „Die Gemeinde Glienicke kann solche Wetterereignisse nicht verhindern, nur ihre Folgen lindern“, entgegnet Diehl Kritikern, die die aktuelle Situation am Dorfteich mit der Sanierung des Gewässers in Verbindung bringen.

Der Bereich Naturschutz der Gemeindeverwaltung appelliert allerdings noch einmal an alle Bürger, keine Fische in den Teich zu setzen. „Sind zu viele Fische im Kleingewässer, wird der Sauerstoff knapp und es kommt zum Fischsterben“ bestätigte Diplom-Ingenieur Frank Nowak von der für die Dorfteichsanierung zuständigen Planungsfirma. Das Gleiche gelte übrigens auch für das Pflanzen von Bäumen, Sträuchern oder Wasserpflanzen. „Durch das Einbringen fremder Arten kann der natürlich ausgewogene Zustand eines Gewässers erheblich beeinträchtigt werden“, so der Fachmann.

Wer das Biotop illegal mit Fischen und Pflanzen besetzt, riskiert übrigens eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, warnt Michael Diehl.