An der Havel entsteht was Großes

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In eine staubige Großbaustelle hat sich ein Teil des Festplatzareals an der Philipp-Müller-Straße verwandelt. Dort errichtet die Firma Gartenbau Gerth zurzeit einen Abenteuerspielplatz, der das riesige Areal in den kommenden Monaten erheblich aufwerten soll.

Der Bauphase gingen viele Diskussionen voraus. Vor allem konnten sich die Stadtverordneten über Monate nicht auf die Geräte einigen, die Jung und Alt gleichermaßen begeistern sollen. Schon jetzt lässt sich erahnen, wie großzügig der Spielplatz gestaltet sein wird. Die ersten Sportgeräte für den Fitness-Parcours sind bereits aufgebaut und lassen den Nutzwert des Areals erahnen. Noch aber ist nichts für die Allgemeinheit zugänglich. Bauzäune umgeben das Areal, wo die Mitarbeiter der Firma Gartenbau Gerth von morgens um 7 Uhr bis nachmittags um 15 Uhr der Sonne ausgesetzt sind, zumal der Festplatz selbst kaum Schatten bietet. „Da hilft nur viel trinken“, sagte ein Mitarbeiter, während er mit der Schaufel den schweren Sand unter der aus Holz konstruierten Doppelschaukel verteilte. Noch früher mit der Arbeit anzufangen, das bringe aber nichts, der Mittagshitze könne man ja nicht entkommen. Am Eingang warten schon die nächsten Spielgeräte darauf, aufgestellt zu werden.

Dass lange Zeit nicht mehr zu sehen war als gut gepflegte Grün-Anlagen war dem Umstand geschuldet, dass es bei der Umsetzung der geplanten Bauvorhaben aktuell einen Verzug von sechs Monaten gibt, begründete schon vor einem Jahr Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). „Mit Teilobjekten haben wir uns schwer getan“, erinnerte der Verwaltungschef an die schier nicht endenden Diskussionen um die Gestaltung der sogenannten Freianlage Naturerlebnis, dessen wesentlicher Bestandteil der Bau eines Naturspielplatzes ist. Erst außerparlamentarisch wurde ein Kompromiss gefunden. „Wenn der Spielplatz steht, wird es einen Schub geben“, ist Dahlenburg derweil überzeugt, dass der Platz dann nicht nur bei Veranstaltungen gut besucht sein wird, sondern auch an vielen anderen Tagen im Jahr. „Es wird eine ganz andere Situation entstehen, und es werden neue Angebote geschaffen“, versprach das Stadtoberhaupt damals.

Auch die Steganlage über die Havelarme, die vor einigen Monaten noch wie ein Fremdkörper auf dem Festplatz-Areal wirkte, ist zumindest von einer Seite schon angebunden worden mit einem Weg.

Zu Spaziergängen aber lädt das Areal noch nicht ein, die Zuwegung ist Teil des Spielplatzprojektes. Die Steganlage soll Teil eines Wanderweges werden, der das gesamte Festplatzareal umschließt. Seitens des Fördermittelgebers war die Stadt angehalten, das Vorhaben zügig zu beginnen und umzusetzen, weshalb auch der Bürgermeister nach erfolgter Ausschreibung mit der Vergabe beauftragt wurde. Immerhin geht es um eine Summe von rund 400 000 Euro. Was den Bau des neuen Jugendclubs anbelangt, hat sich noch immer nichts getan. Wiederholt hatte die Stadtverwaltung betont, dass die Baugenehmigung vorliege und sie noch in diesem Jahr mit der Umsetzung des Bauvorhabens beginnen wolle. Es wäre das nächste Teilprojekt auf dem Areal.