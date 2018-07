Nixenkraut im Nationalpark entdeckt

Michael Dietrich

Criewen (MOZ) Im Nationalpark ist erstmals die Wasserpflanze Großes Nixenkraut nachgewiesen worden. Naturschützer freuten sich über den Fund. Das stachelige Unterwassergewächs gilt als Anzeichen für gute Wasserqualität. Wasserverschmutzung ist der Grund für den allgemeinen Rückgang der Art.

Das Große Nixenkraut ist nahezu weltweit verbreitet, dennoch selten und auch immer seltener anzutreffen. Naturschützer führen das auf die zunehmende Wasserverschmutzung zurück. „Wenn das stachelige Gewächs jetzt auch bei uns vorkommt, ist das ein gutes Zeichen. Offenbar ist das Wasser der Oder sauberer geworden“, sagte Michael Tautenhahn von der Nationalparkverwaltung.

Das Große Nixenkraut (lat. Najas marina), auch Meeres-Nixenkraut genannt, ist eine krautige Unterwasserpflanze aus der Familie der Froschbissgewächse. Die einjährige Pflanze wird in der Regel bis zu einem Meter lang, hat steife, leicht zerbrechliche Stengel und Blätter, die kleine Stacheln aufweisen. Eine Berührung beim Schwimmen oder Tauchen kann daher unangenehm bis schmerzlich sein, gefährlich oder giftig ist die Pflanze aber nicht.

In Deutschland kommt das Kraut hauptsächlich an Mosel, Oberrhein und im Bodensee vor. Auch einige Voralpenflüsse wie Salzach und Unterer Inn sowie der Chiemsee sind besiedelt. In unserer Region gibt es Vorkommen entlang der Havel, an der Mecklenburgischen Seenplatte. Vom Rhein aus eroberte die Art auch nahegelegene Baggerseen. Für eine Vertreitung in unserer Region galt das Wasser der Oder und ihrer Altarme bislang als zu nährstoffreich.

Entdeckt hat „das neue Kraut“ Mandy Schiemann vom Schwedter Wassersportverein. Die Kanuführerin im Nationalpark ist in der Saison öfter auf Tour mit Naturfreunden, die den Nationalpark auf dem Wasser erleben wollen. Sie kennt sich aus mit den im unteren Odertal typischen Wasserpflanzen wie Schwimmfarn oder Krebsschere. „Am Steg, wo wir mit unseren Kanus einsetzen, ist mir vor zwei Jahren erstmals diese Pflanze aufgefallen. Als ich sie Hans-Jörg Wilke vom Nationalpark zeigte, nahm der eine Pflanze zur Bestimmung mit“, erzählt Mandy Schiemann.

Der Nationalpark ist nun um eine bestimmte Pflanzenart reicher. Erst im Januar war bei Gebietskontrollen der Große Algenfarn, eine aus Amerika eingeschleppte Pflanze, entdeckt worden. Insgesamt sind mehr als 1000 Pflanzenarten im Schutzgebiet nachgewiesen.

Die Bezeichnung Nixenkraut ist irreführend. Die Artbezeichnung Marina für Meer, im Deutschen wurde Nixe davon abgeleitet, gab der schwedische Entdecker Linné dem Kraut, weil es in Dänemark und Schweden auch im Brackwasser der Ostsee vorkommt. Eigentlich ist das Nixenkraut aber eine Süßwassserart. 2007 wurde das Große Nixenkraut vom Förderkreis Sporttauchen als Wasserpflanze des Jahres gekürt.

Im Aquarium des Besucherzentrums in Criewen zeigt der Nationalpark eine Pflanze des neuen Nationalparkbewohners.