Wie bereiten Sie sich auf das kosmische Spektakel vor?

Gerd Behlendorf, aus Beeskow: „Das Ereignis werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Hoffentlich sind dann keine störenden Wolken davor. Wir wohnen in der 3. Etage und es sind keine großen Bäume im Weg, sodass man die Mondfinsternis bei uns gut sehen kann.“ © Foto: Jörn Tornow

Justin Hochmuth, 14, aus Stremmen: „Ich habe schon davon gehört, dass Mondfinsternis ist. Vielleicht kann ich auf dem Schlauchturm mit dabei sein, um von dort aus zuzuschauen. Ich muss noch meine Mutti überreden mich am Abend dahin zu fahren.“ © Foto: Jörn Tornow

Ina Krisa, 60, aus Beeskow: „Klar gucken wir uns das Schauspiel am Himmel an. Ich hoffe, wir können das von unserem Balkon aus sehen. Neulich war der Mond von dort gut zu sehen. Das Wetter muss aber auch noch mitspielen. Die Wolken könnten ein Problem werden.“ © Foto: Jörn Tornow