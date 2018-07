Hitze-Patienten im Krankenhaus

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die aktuelle Hitzewelle lässt die Patientenzahl in der Notaufnahme in Eisenhüttenstadt ansteigen. Vor allem ältere Patienten werden darüber stationär aufgenommen. „Manche werden auch über ihre Hausärzte zu uns geschickt“, sagt Mariusz Maciejewski, Chefarzt der Geriatrie. Nahezu täglich gebe es Neuaufnahmen.

„Da kommen derzeit wirklich viele“, betont der Chefarzt und nennt auch gleich einen der wichtigsten Gründe. „Viele trinken einfach viel zu wenig.“ Wirklich kritisch sei der Zustand bislang bei keiner der Personen gewesen. Aber an den Tropf mussten einige, damit der Wasserhaushalt im Körper erst einmal wieder auf Vordermann gebracht wird.

Oftmals führe die Hitze bei den älteren Menschen auch zu Verwirrtheit, sagt Maciejewski. Er rät den Senioren bei diesem Wetter vor allem nicht in der Mittagsstunde herauszugehen und stets eine Kopfbedeckung als Sonnenschutz zu tragen. Und auch er weist darauf hin, dass zweieinhalb Liter Flüssigkeit am Tag wichtig seien. Aber: Wer Herzprobleme hat, darf auch wiederum nicht zu viel trinken. Die Deutsche Herzstiftung rät deshalb älteren Herzpatienten deshalb, die tägliche Trinkmenge mit dem behandelnden Arzt festzulegen.

Allerdings ist das Durstgefühl bei älteren Menschen oft gestört. Ein Tipp, den Experten für Trinkfaule haben: Eine große Kanne Wasser, Tee oder Schorle gut sichtbar in einen Raum stellen. So sieht man mehrmals am Tag, wie viel Flüssigkeit man schon aufgenommen hat. Und wer aufgrund der Hitze nicht schlafen kann? Die Bettdecke aus dem Bezug zu nehmen und nur unter dem Bezug zu schlafen. Das hilft ein wenig. Auch eine Kühlflasche am Fußende ist angenehm.

Die Geriatrie im Eisenhüttenstädter Krankenhaus ist derzeit jedenfalls sehr gut belegt. „Ein paar Betten haben wir aber noch“, versichert Chefarzt Maciejewski.(ja)