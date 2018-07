Gold versüßt den Abschied

Kai Beißer

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Einen besseren Abschied hätte es für Klaus Häcker, Handball-Trainer bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf, nicht geben können: Die von ihm betreute Auswahl der männlichen C-Jugend des Kreisspielbezirks D (MOL, LOS und Frankfurt) hat bei den mittlerweile 12. Kinder- und Jugend-Sportspielen die Goldmedaille gewonnen und damit bei der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung den überraschenden Erfolg von 2016 – damals bei der D-Jugend – wiederholt.

Elf Mannschaften spielten zuletzt in der Kreisliga D, aus fünf Vereinen rekrutierte Häcker sein zwölfköpfiges Team: ein Quintett – Torhüter Fionn Großmann, Enrico Hardel, Marius Funcke, Daniel Fraske und Simon Poblotzki – von Meister OSG und zwei Spieler – Eric Schlafke und Paul Haustein – vom Vize HSC 2000 Frankfurt, Nils Schmiedel vom drittplatzierten MTV Altlandsberg sowie Torhüter Felix Mittag, Außen Karl Libbertz und Rückraumspieler Jakob Bender vom Meisterschaftsvierten Grünheider SV II und Jona Liam Perlitz von Rot-Weiß Friedland.

Zum Auftakt des Turniers in der Sporthalle Am Neuendorfer Sand in Brandenburg gab es vor allem dank einer starken Wurfquote – allen voran Poblotzki, der bei zehn Versuchen achtmal erfolgreich war – ein 19:11 gegen die Auswahl des Spielbezirks E aus dem Lausitzer Raum. Gegen den Spielbezirk B (Barnim/Oberhavel) gelang ein 18:15, wobei der Fredersdorfer Schütze sechs, Perlitz fünf Treffer beisteuerte und Mittag einen Siebenmeter parierte. Gegen den Spielbezirk A (Havelland) reichte dann ein 20:20 zum Gesamtsieg. Der überragende Simon Poblotzki brachte es auf insgesamt 25 Tore.

Der Erfolg der Auswahl wird noch aufgewertet angesichts derTatsache, dass es für die bunte Kreisliga-Truppe überwiegend gegen eingespielte Oberliga-Mannschaften ging und sie seit dem Sieg von 2016 kein gemeinsames Training mehr absolviert hatte, geschweige denn ein Turnierspiel. Und für Klaus Häcker, der auf der Bank von Jens Berthold und Roland Schulz (ebenfalls OSG Fredersdorf-Vogelsdorf) unterstützt wurde, war es ein mehr als gelungener Ausstand: Denn der gerade 77 Jahre alt gewordene Trainer zieht sich aus dem Handball-Spielbetrieb zurück.