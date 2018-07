Am 4. August Nachtturnier

Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Beachvolleyball-Serie „Mixed4Beach“ geht am 4. August ab 17 Uhr am Trockendock in die letzte Runde. Das Finale wird wieder als Nachtturnier ausgetragen. Gespielt wird mit maximal vier Spielern auf dem Feld – weniger sind auch in Ordnung. Höchstens zwei Männer dürfen je Team auf dem Spielfeld stehen. Gespielt wird zuerst in einer Vorrunde, dann werden sämtliche Platzierungen ausgespielt.

Beim vergangenen Turnier waren 14 Mannschaften auf den Sand gegangen. In einem abwechslungsreichen Finale sicherte sich „Mein Lieblingsteam“ mit Tom Hammermeister, Dennis Kleemann und Mandy Tappert erstmals in dieser Saison den Sieg und führt weiter die Tabelle der besten Mannschaften der Saison an.

Pro Spieler wird eine Startgebühr von 7,50 Euro erhoben. Die Anmeldung kann vor Ort bis spätestens 16.45 Uhr erfolgen. Bei Fragen oder für weitere Informationen kann man sich an die BALLabellas wenden: E-Mail an ballabellas15890@gmail.com