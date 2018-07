„Im Ring blende ich alles aus“

Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) Lange ist es still gewesen um den Eberswalder Profi-Boxer Rico Müller. Am 11. August wird der 30-Jährige wieder in den Ring steigen. Ein Kampf, der den Weltergewichtler wieder weit nach oben katapultieren könnte – wenn er gewinnt. Doch das wird nicht einfach.sprach mit ihm über die nächste schwere Aufgabe.

Herr Müller, vor zwei Jahren haben Sie in Brisbane gegen den späteren WBO-Weltmeister Jeff Horn verloren. Seitdem hat man kaum etwas von Ihnen gehört. Warum?

Ich hatte lange mit dieser Niederlage zu tun. Wenn ich gewonnen hätte, dann hätte ich damals an Horns Stelle gegen Manny Pacquiao boxen können. Ein Kampf, in dem es um viel Geld geht. Das war schon bitter. Damit ist man dann auch erst mal raus.

Würde Sie gegen Jeff Horn gerne nochmal antreten und die Rechnung begleichen?

Ja klar. Jeff ist wirklich richtig stark und hat damals auch verdient gewonnen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich keine Chance gegen ihn hätte. Ich habe ja bis zur siebten Runde gut mitgehalten. Ich würde es gerne nochmal versuchen. Aber dann definitiv mit einer besseren Vorbereitung. Damals sind wir erst drei Tage vorher angereist, das ist natürlich nicht optimal.

Haben Sie damals ans Aufhören gedacht?

Ja, aber nur ganz kurz. Der Sport ist mein Leben. Es war aber eine schwere Zeit, weil ich nicht so wirklich eine Perspektive gesehen habe.

Woher haben Sie die Motivation genommen, trotzdem weiter jeden Tag zu trainieren?

Ich habe mir viele andere Kämpfe angesehen, habe gedacht: Den kannst du auch schlagen. Das hat mich motiviert. Mein Matchmaker Charlie Podehl hat mir dann gesagt: „Rico, wenn du es nochmal wissen willst, dann musst du jetzt angreifen.“ Ich bin 30 geworden. Gut fünf Jahre kann ich sicher noch boxen. Aber natürlich hab ich auch schon so ein bisschen das Gefühl, mir läuft die Zeit davon.

Jetzt wartet am 11. August ein schwerer Gegner: Bethuel Ushona aus Namibia. Von 42 Kämpfen hat er 36 gewonnen. liegt im Weltranking etwa an 30. Stelle. Ist das nicht ein zu dickes Brett?

Ushona hat eine sehr gute Bilanz. Er steht gut, ist sehr schnell. Ich denke, er passt gut zu mir. Klar liegt er rund 40 Plätze vor mir im Ranking. Aber wenn ich gegen ihn gewinne, dann mache ich in der Rangliste einen großen Sprung nach vorne und das brauche ich jetzt, um interessant zu werden für die Matchmaker. Ich muss mich mit den Besten messen. Ein leichterer Gegner bringt mir nichts.

Würde ein Sieg den Kampf gegen Pacquiao möglich machen, den Sie so gerne hätten?

Das würde auf jeden Fall die Tür ganz weit aufmachen. Wir sind mit dem Management von Pacquiao in gutem Kontakt.

Wie haben Sie sich in den letzten Wochen vorbereitet?

Ich trainiere zweimal täglich. Morgens fahre ich ins Gym nach Berlin, wo ich mit meinem Trainer Michel Trabant arbeite. Nachmittags trainiere ich für mich alleine in Eberswalde, gehe laufen und mache Krafttraining.

Wie stellen Sie sich speziell auf Ushona ein?

Ushonas Vorteil ist, dass er wirklich wahnsinnig schnell ist. Da habe ich gezielt drauf hin trainiert, um mich zu verbessern. Ich stand immer zu viel in Doppeldeckung, oftmals zu unbeweglich. Ich war deshalb in der Vorbereitung viel laufen, damit meine Beine nicht müde werden, habe mit Hanteln und Manschetten gearbeitet, um schneller zu werden. Ich habe die Schnelligkeit ja eigentlich, ich muss sie nur abrufen. Dieser Kampf wird ein Prüfstein für mich. Wenn ich Ushona besiege, ist klar, dass ich da oben noch mitsingen kann. Wenn nicht, dann reicht es eben nicht.

Überwiegt derzeit die Vorfreude oder die Anspannung?

Beides irgendwie. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Und ich muss noch Gewicht machen. Ich wiege derzeit 73 Kilo, muss noch dringend runter auf 68, aber das ist kein Problem, das krieg ich hin.

Sie kämpfen sozusagen in der Nachbarschaft, in der Erich-Wünsch-Halle Bernau. Heimvorteil?

Es ist natürlich schön, dass sicher viele Freunde da sein werden. Und Bernau ist toll – hier gibt es viele sportbegeisterte Leute. Auch meine Frau und meine Familie werden vor Ort sein. Aber ganz ehrlich: Im Ring bekomme ich von der Kulisse gar nichts mit. Ich bin da so fokussiert und wie im Tunnel, ich blende um mich herum alles aus, höre und sehe nichts außerhalb des Rings.

Ihre Einlaufmusik war immer „Push it to the limit“ aus Rocky III. Nach der Niederlage gegen Jeff Horn – wollen Sie diesmal lieber was anderes hören?

Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich werd mir das mal überlegen (lacht).