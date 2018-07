1. Schwedter Oderbowl steht bevor

Erste „Vorführung“ in Schwedt: Acht Flaggs der Eberswalder Warriors brachten 2014 ein bisschen Football-Flair nach Schwedt. Kurz danach gründete sich ein Team in der Stadt. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Ja, in Schwedt gibt es ein Team, welches Flag-Football spielt. Es nennt sich „Titans Schwedt“ und hat sich Anfang 2016 gegründet. Seit 2016 gibt es neben dem 9er-Flag (neun gegen neun Spieler) auch erstmals eine DFFL für den Spielbetrieb im 5er Flag.

In der momentanen Liga spielen in dieser Saison 39 Teams, die in vier Divisionen (Nord, Ost, Süd, West) eingeteilt sind. Die Spieltage werden in Turnierform ausgetragen. Pro Turnierteilnahme erhält jedes Team zwei Punkte. Der Turniersieger bekommt zusätzlich drei, der Zweite zwei und der Dritte einen Zusatzpunkt. Jedes Team ist berechtigt, überall zu starten. Nur die sechs besten Turniere kommen in die Wertung – sechs müssen es sein, um sich zu qualifizieren. Die jeweils beiden Erstplatzierten einer jeden Staffel sowie vier Wild-Card Teams, die aus der Saisongesamttabelle ermittelt werden, spielen im Finalturnier am 22. September um den Deutschen Titel im 5er Flag. Ausrichter sind die Red Flags Magdeburg.

Erstes Flag-Football-Flair brachten im Dezember 2014 Junioren der Eberswalder Warriors nach Schwedt, damals noch auf Einladung des TSV Blau-Weiß Schwedt im Rahmen ihres Sporteln-Angebotes. Zwei Jahre später gab es die Junioren der Flag-Warriors nicht mehr – dafür aber den Oderstädter Verein „Titans Schwedt“, der sich in dieser Saison zu einer Spielgemeinschaft mit den Eberswalde-Rangers zusammengeschlossen hat und unter deren Namen in der Division Ost, die mit 12 Teams besetzt ist, spielt.

„Wir haben einfach nicht genügend Leute, um eigenständig starten zu können. Zwölf Spieler muss man schon haben. Wenn dann noch einige durch Beruf oder Krankheit fehlen, wird es einfach zu eng“, erzählte Marvin Voss, Chef des Schwedter Vereins, der insgesamt 16 Mitglieder hat. Im Winter hat sich die Truppe in der Külzsporthalle auf die Saison vorbereitet, Umstrukturierungen vorgenommen und mit Christian Komiske einen neuen Trainer eingesetzt. „Er bietet uns ein abwechslungsreiches Training. Sein Augenmerk liegt er auf die Koordination, Ausdauer, Bälle werfen und fangen sowie taktische Spielzüge lernen und umsetzen“, erzählte Voss.

Im April hatte die Gruppe auf dem Dreiklang-Sportplatz (im Winter in der Külz-Sporthalle) angefangen zu trainieren und steht seitdem auch im Spielbetrieb. Momentan ist Sommerpause. „Wer Interesse hat, kann am 19. August gern vorbeikommen und sich den Sport einmal anschauen oder aber später zum Training kommen, welches immer montags von 18 bis 20.30 Uhr und freitags von 16.30 bis 19 Uhr stattfindet.

In Amerika spielen rund acht Millionen Menschen Flag-Football. In Deutschland muss die Sportart erst noch bekannt werden. Der wesentliche Unterschied zum American Football ist, dass die Defense den ballführenden Spieler der Offense stoppt, indem sie ihm ein Flag (Bändchen) aus dem Gürtel zieht, statt ihn körperlich zu tackeln. Der Football muss in die jeweilige Endzone des gegnerischen Teams durch Pässe oder ein Laufspiel getragen werden. Die Angriffe sind auf vier Versuche bis zur Mittellinie begrenzt, um einen „First Down“ (neuen ersten Versuch) zu erzielen. Anschließend muss der Football durch weitere vier Versuche in die Endzone für einen Touchdown getragen werden. Sollte es das Team nicht bis zum „First Down“ schaffen, ist der Spielzug beendet und die gegnerische Mannschaft ist am Zug. Der Center ist für den sogenannten „Snap“ verantwortlich und damit beginnt der Spielzug.

Das Sagen in der Mannschaft hat der Quarterback. Er bestimmt die Laufwege der jeweiligen Spieler und wirft nach dem „Snap“ auf einen frei Stehenden. Die Zeit bis zum Pass darf sieben Sekunden nicht überschreiten. Dadurch entsteht auch ein gewisser Druck auf den Quarterback.

Ein Spiel dauert etwa zweimal 20 Minuten. Flag-Football wird auch als Schach bezeichnet, da man durch die verschiedenen Spielzüge taktisch vorgehen muss und die unterschiedlichen Ausgänge nur erahnen kann. Aus diesem Grund kann ein Spiel auch mal bis zu 60 Minuten dauern.