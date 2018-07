Stammelf steht für Trainer fest

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Der vorletzte Test des Fußball-Oberligisten FC Strausberg in der Vorbereitung auf die am 3. August beginnende neue Saison endete mit einem 5:0-Erfolg über die SG Union Klosterfelde. Das Ergebnis hätte höher ausfallen können, war aber mühsam erspielt.

Langsam merkt man den Fußballern auch an, dass sie wieder richtig in den Wettkampfmodus umstellen wollen. Vor allem in der ersten Halbzeit der Partie entwickelte sich das Spiel zu einem Langweiler. Kaum Bewegung auf dem Platz und noch weniger Ideen, die ein wirklich gutes Kombinationsspiel entstehen ließen. Strausbergs Trainer Christof Reimann hatte zu Beginn vornehmlich auch die Spieler aufgeboten, die bisher kaum zum Einsatz gekommen waren. Es lief nicht viel zusammen und Fehlpässe sowie Fehler im Aufbau bestimmten das Spiel des Favoriten.

Der Gast aus dem Barnim kam mit einem sehr kleinen Kader in die Energie-Arena. Einige waren noch im Urlaub. Es gab krankheitsbedingte Ausfälle und andere schafften die Anreise nicht rechtzeitig. „Wir sind auch erst in einem recht frühen Status unserer Vorbereitung“, entschuldigte sich Trainer Gerd Pröger fast schon ein wenig.

Das 1:0 (17.) schoss Martin Kemter und das so, wie der FCS in den Spielen zuvor seine meisten Treffer herausgespielt hatte. Strausberg kam über die starke rechte Seite. Luis Sutter lief mit viel Tempo in Richtung Union-Tor und flankte in die Mitte. Kemter war zur Stelle und schoss ein. Abgesehen von durchaus guten Möglichkeiten für Klosterfelde war es das dann aber auch für diesen ersten Spielabschnitt. Auffälligster bei den Gästen war Raif Yaman, der insbesondere mit Einzelaktionen für kleine Nadelstiche sorgte. Seine größte Möglichkeit vereitelte Strausbergs Torhüter Marwin Jäschke, der seinen Schuss aus der zweiten Reihe noch an die Querlatte lenkte.

Nach dem Wiederanpfiff wechselte der Gastgeber durch. Reimann brachte Felix Angerhöfer, der schon in einer sehr guten Form ist. Der Stürmer traf fünf Minuten nach Wiederanpfiff zum 2:0. Die Vorarbeit leistete Aslan Kagan. Kurz danach stand wieder der Klosterfelder Yaman im Mittelpunkt. Er lief vor der nicht konsequent genug arbeitenden Deckung der Strausberger in Richtung Tor, doch seine gute Vorarbeit konnte niemand verwerten.

Langsam ließen die Kräfte bei den Unionern nach. Das 3:0 gelang Strausbergs Neuzugang Tim Falk in der 72. Minute. Aus abseitsverdächtiger Position schoss der Abwehrspieler von links ein. Einen spielerischen Höhepunkt lieferte ein weiterer Abwehrspieler des FCS. Nach großartiger Ballannahme schoss Niclas Wittur aus gut 25 Metern aufs Union-Tor. Der Ball klatschte jedoch an den Pfosten. Das 4:0 in der Partie besorgte nach Vorarbeit von Tino Istvanic wieder Angerhöfer (79.). Den Schlusspunkt setzte Ilhan Sariboga, der zwei Minuten vor dem Ende zum 5:0 einschoss.

„Wir sind schon heute auf das erste Spiel der neuen Saison fokussiert“, sagte Reimann. Am 3. August fährt der FC Strausberg zum Malchower SV. „Leider wird uns dort Felix Angerhöfer fehlen. Ansonsten habe ich nahezu meine Stammelf schon im Kopf“, sagte der Trainer. Sein Kollege sagte zum Spiel: „Ja, gut, viele Erkenntnisse nehme ich heute nicht mit nach Hause. Trotzdem, mal abgesehen vom Ergebnis, bin ich ganz zufrieden“, sagt Gerd Pröger.

Am Sonnabend wollen die Strausberger noch einen Test absolvieren. Sie spielen beim FV Erkner. Nach Absprache beider Vereine wurde der Anpfiff wegen der Hitze auf 11 Uhr vorverlegt.