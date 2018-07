Seelow verliert eine Sport-Ikone

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am Sonntag ist nach langer Krankheit der ehemalige Seelower Sport-Lehrer Manfred Zickert im Alter von 79 Jahren verstorben. „Mit ihm verliert die Kreisstadt eine Sport-Ikone“, steht für Bürgermeister Jörg Schröder fest. Als Sportlehrer und Handballtrainer habe Manfred Zickert Generationen für den Sport begeistert, habe viele Talente gefördert und bei unzähligen Wettkämpfen über den Kreis hinaus die Stadt mit erfolgreichen Akteuren vertreten.

Auch nach seiner aktiven Zeit als Lehrer und Trainer blieb der Sport wichtiger Punkt im Leben von Manfred Zickert. „Er hat trotz Krankheit mit unglaublichem Elan die Nachwuchsabteilung Tischtennis des SV Victoria aufgebaut“, würdigt Schröder. „Manni, wie wir ihn alle nannten, hat nicht gejammert, er hat eine Aufgabe übernommen und sie mit ganzem Herzen erledigt. Vor seiner Selbstdisziplin hatte ich immer größten Respekt.“

Begonnen hatte die Sport-Begeisterung bei Manfred Zickert schon in der frühen Kindheit. Der 1938 im heute polnischen Boguszyniec (Brückendorf) Geborene spielte als Knirps stundenlang Straßenfußball. Der Krieg machte ihn zur Waise. Er wuchs in Kiehnwerder auf, entschied sich für den Beruf des Lehrers, absolvierte sein Studium an der Lehrerbildungsstätte Neuzelle.

1958 begann Manfred Zickert seine pädagogische Laufbahn an der Mittelschule Seelow. Zunächst unterrichtete er in der Unterstufe sämtliche Fächer, spezialisierte sich später dann auf Sport und Mathematik. Von 1958 bis 1999 war Manfred Zickert Lehrer an der Seelower Grundschule. Unermüdlich hat er jungen Menschen die Liebe zum Sport eröffnet, durch sein Vorbild sogar Berufswünsche beeinflusst.

Manfred Zickert machte viele Handballer für den Besuch der Sportschule in Frankfurt oder für den Handballclub fit. Zu ihnen gehörte Walter Smuch, der in der DDR-Handball-Nationalmannschaft spielte.

Als die Handball-Ära in Seelow 2008 zu Ende ging, widmete er sich dem Tischtennis, wirkte bis zuletzt im Vorstand und in der Sektion Tischtennis des SV Victoria. Manfred Zickert hat viel für seine Stadt getan. Anerkannt und respektiert war er auch wegen seiner freundlichen und zugleich bestimmten Art. Er galt als Gentlemann der alten Schule, achtete auch beim Nachwuchs darauf, dass höfliche Umgangsformen gepflegt wurden.

Für sein beispielhaftes Engagement wurde er auf Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung 2014 ins Ehrenbuch der Stadt eingetragen. 2017 erhielt er beim Neujahrsempfang des Landkreises den Ehrenpreis der Stiftung Oderbruch für sein Lebenswerk. Hartmut Fahl und Matthias Trömel überreichten den Stiftungspreis, würdigten sein hohes Engagement.(dos)