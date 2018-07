Hohe Erwartungen an den Rookie

Ricardo Steinicke

Bernau (MOZ) Grund zur Freude beim SSV Lok Bernau. Neben Bennet Hundt werden fünf weitere hochkarätige Talente von Alba Berlin für den Lok in der 2. Basketball Bundesliga ProB spielen. Einer von ihnen ist Jonas Mattisseck, der in der vergangenen Saison schon im Kader stand.

Mattisseck gehört zu den Nachwuchsspielern, die seit dem letzten Sommer einen enormen Entwicklungssprung gemacht haben. Mit seinen damals 17 Jahren sollte der Berliner vorrangig bei Alba in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) und der Regionalliga zum Einsatz kommen. Bei Lok Bernau war er nur für eine Reservistenrolle mit kurzen Einsätzen vorgesehen. Am Ende hat sich Mattisseck in Bernau, auch durch die langwierige Verletzung von Bennet Hundt, zu einem Leistungsträger gemausert.

Auch im Profiteam von Alba Berlin gab der Aufbauspieler sein Debüt mit Einsätzen in der BBL und im Europapokal. Mit Trainingsfleiß und guten Leistungen schaffte es Jonas Mattisseck zu acht Einsätzen, rund acht Minuten stand er dabei jeweils bei den Berlinern auf dem Feld.

Bei Lok in der ProB waren es bis zum Ausscheiden in der ersten Playoff-Runde 20 Einsätze, in denen der 1,93 Meter große Schüler pro Spiel durchschnittlich 8,6 Punkte und 4 Assists sammelte. Dazu kamen jeweils noch 2,2 Rebounds sowie 1,4 Ballgewinne – beachtliche Zahlen für einen Rookie.

Mit der U-18-Nationalmannschaft holte sich Mattisseck Anfang April die Goldmedaille beim renomierten „Albert-Schweitzer-Turnier“ in Mannheim und wurde zum MVP (wertvollster Spieler) des Turniers gekührt. Ende Mai holte der Nachwuchs von Alba – angeführt von Mattisseck – in der NBBL den Deutschen Meistertitel zurück in die Hauptstadt.

Lok-Coach René Schilling: „Nach einer starken Premierensaison sind Jonas, aber auch unsere Erwartungen hoch, was die nächste Saison angeht. Ich freue mich sehr, dass er weiter bei uns im Kader steht. Es gilt für ihn, im ersten Schritt sein Niveau zu halten und im nächsten Schritt auszubauen. Mit hoher Sicherheit wird ihm das bei seiner Arbeitseinstellung und Motivation gelingen.“ Jonas Mattisseck freut sich auf die neue ProB-Saison mit Bernau. „Wir wollen als Mannschaft aus dem letzten Jahr lernen und nach der regulären Saison bereit sein, in den Playoffs richtig anzugreifen.“