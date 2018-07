Alte Tierrassen leben hier weiter

Anett Zimmermann

Neulewin (MOZ) An die 300 Tiere leben auf der Nutztier-Arche in Neulewin. So darf sich der Hof von Julian und Andreas Matthick nennen, die dort alte Rassen an Enten, Gänsen, Schafen, Hühnern, Tauben und Puten züchten. Um vom Verein Vielfältige Initiative zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen, kurz VIEH, anerkannt zu werden, müsse mindestens eine alte Rasse gezüchtet werden, die auf der roten Liste im In- oder Ausland steht, erzählt Julian Matthick. Er ist in Wildeshausen bei Vechta aufgewachsen und hat bereits als Siebenjähriger angefangen zu züchten. „Ostfriesische Möwen, eine alte Hühnerrasse. Die Küken sehen aus wie Möwen“, erklärt der 51-Jährige.

Die artgerechte Haltung sei ebenfalls eine Voraussetzung, bei VIEH mitzumachen. „Wassergeflügel muss zum Beispiel Zugang zu Badegewässern haben“, sagt Julian Matthick, der mit seinem Partner seit fünf Jahren in Neulewin wohnt. Von Berlin aus hatten sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück gemacht. „Es sollte groß genug sein und über Ställe verfügen.“ Der Hof am Neulewiner Anger, der wohl Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden ist, habe ihre Kriterien erfüllt.

Sich VIEH anzuschließen, macht für Julian Matthick auch aus anderem Grund Sinn: „Dort können sich Züchter alter Rassen vernetzen, zum Beispiel einen Zuchtpartner suchen.“ Die Höfe stehen zudem Interessierten offen. „Die kommen aber eher aus Berlin und dem Randberliner Raum“, berichtet er. Hühner gibt er unter anderem schon als Küken ab. Die würden bei ihm im Gegensatz zu Masttieren nach 36 Tagen noch in eine Hand passen und ihrer Mutter hinterherrennen. Auf die Masthühner würde da schon der Schlachthof warten. „Mastfutter, dass Züchter sonst auch gern nutzen, um ihre Tiere für Ausstellungen schwerer zu machen, ist bei VIEH ebenfalls tabu“, sagt Matthick und verweist darauf, dass Gänse alter Rassen bis zu 20 Jahre alt werden können, Hühner acht bis zehn Jahre. Hennen Letzterer könnten zudem vier bis fünf Jahre Eier legen. Legehühner der Massentierhaltung würden bereits mit einem halben Jahr eingestallt und würden dann maximal ein Jahr die geforderte Leistung bringen.

Dass auch die Nutztier-Archen die Produkte ihrer Tiere anbieten, sei gewollt. Wobei Julian Matthick offen einräumt, seine Schützlinge am liebsten lebend abzugeben – an Halter oder solche, die es werden wollen, und natürlich andere Züchter. Auch an diesem Tag steht das Schild „Frische Eier“ vor dem Hof, an dessen Tor das Logo der Nutztier-Archen und eine Erläuterung dazu angebracht ist. „Ich bin gern mit Transparenz dabei“, sagt Julian Matthick und verweist auf das Internet: „Da kann man sich viel anlesen, stößt aber immer wieder auch auf Widersprüche. Ich antworte gern auf Fragen. Es ist doch oft sinnvoller, sich vor Ort etwas anzuschauen.“

Dass an die 300 Tiere „eher viel Arbeit machen“, sei nun mal nicht zu ändern. Aber wenn es nicht auch Spaß machen würde, so wäre er längst nicht mehr dabei. Als nächste Nutztier-Arche nennt er, der sonst als Gärtner tätig ist, den Erlenhof in Kienitz-Nord. Im Internet ist mit der Naturschutzschäferei in Zeschdorf übrigens noch eine weitere zu finden.

Weitere Informationen sind unter www.vieh-ev.de abrufbar.