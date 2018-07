Gespräche unter Dach und Gefach

Larissa Benz

(MOZ) Trebatsch. Einmal monatlich trifft sich die Interessengemeinschaft Bauernhaus zum Stammtisch. Mit dabei sind vor allem Eigentümer historischer Häuser, die sich über Sanierung und den Erhalt dieser Gebäude austauschen. Letztens wurde ein Fachwerkhaus in Trebatsch besichtigt.

Steffen Häusler steht vor seinem Fachwerkhaus in der Sawaller Dorfstraße und schaut in die Runde. Etwa zehn Besitzer sind zu diesem Treffen der Interessensgemeinschaft Bauernhaus (IGB) gekommen. „Wie ihr schon seht, ist das Gebäude von außen recht unspektakulär“, sagt Häusler und zeigt auf das grau verputzte Haus hinter sich. Auf den ersten Blick ist von Fachwerk nichts zu sehen. Schaut man genauer hin, sind Stellen zu sehen, an denen der Putz bröckelt: Hier blitzt das Fachwerk hervor.

Als Experte vor Ort ist der ehemalige Leiter des Kreis-Denkmalschutzamts, Hans-Jürgen Rach. Er schätzt, dass das Haus etwa aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt. „Der Holzstärke nach ist es noch keine 300 Jahre alt.“ Ein weiteres Indiz dafür sei, dass die Kopfbänder, die am Dachstuhl die Holzbalken zusammenhalten, gezapft sind. „Wäre das Gebäude älter, wären die Kopfbänder geblattet.“ Das Gebäude sei im Übrigen recht typisch für die Region: Als Beispiel nennt er die klar aufgeteilten vier Wohneinheiten. Auch dass die Dachrinne fehlt, sei kennzeichnend für die Gegend.

Seit 25 Jahren steht das Haus leer, erzählt Besitzer Häusler, momentan ist es unbewohnbar. „Es hat aber für mich einen hohen emotionalen Wert, ich habe hier meine ersten Lebensjahre verbracht.“ Er möchte das Gebäude wieder so herrichten, dass er hier eventuell einen Verkaufsraum für sein Gewerbe, das Schnapsbrennen, einrichten kann. Für ihn ist das Haus eine „Zeitkapsel“: Die Möbel sind aus verschiedenen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Die Rauchküchen, auf denen bei offenem Feuer gekocht wurde, hingegen fast noch original. Der Geruch, die die Lehmdecken, die bunten Blumentapeten: In diesem Haus, das im Ort nur „Spittel“ genannt wurde, scheint die Zeit tatsächlich stehen geblieben.

„Der Name leitet sich von Spital ab“, erzählt der Hausbesitzer seinen Mitstreitern von der IGB. Von der Lage her könne es gut sein, dass hier früher eine Art Krankenhaus gewesen sei, vermutet er. Denkmalpfleger Rach stimmt ihm zu.

Häusler führt die Gruppe über eine knarzende Holztreppe ins Dachgeschoss. An der Decke hängen Spinnweben, ein altes Holzbett steht herum, eine alte, vergilbte Zeitung liegt auf dem Boden. „Beim Renovieren würde ich zunächst einmal das Dach sichern“, rät Rach. Denn wenn es reinregne, könne das für das gesamte Haus Folgen haben: „Vor allem die schwarze Küche und die Schornsteinköpfe sind dann gefährdet.“

Die Treffen der IGB dienen dem Erfahrungsaustausch. Ines Kaufmann aus Mittweide hat die Sanierung eines historischen Gebäudes gerade hinter sich gebracht: „Ich habe oft schlecht geschlafen“, gesteht sie. Der Aufwand, der hinter solchen Projekten stecke, sei nicht zu unterschätzen.

Steffen Häusler ist mit seinem Fachwerkhaus noch ganz am Anfang. Er möchte nicht alles wieder in den Urzustand zurückversetzen, sondern vielmehr die Spuren aus den verschiedenen Jahrzehnten dazwischen sichtbar lassen.

Das Gelände, das zwölf Hektar umfasst, möchte er künftig für sein Hobby, die Schnapsbrennerei, nutzen. „Ich kann mir vorstellen, hier auch Whiskey aus Roggen herzustellen“. Beim möglichen Verkauf im Fachwerkhaus würde er gerne einen Raum im historischen Zustand lassen. Und so die Gegenwart mit der Vergangenheit verbinden. Bei einer kleinen Schnapsprobe zum Schluss bringt er die Mitglieder der Interessensgemeinschaft schon einmal auf den Geschmack.

Interessengemeinschaft Bauernhaus (IGB), Tel. 0174 7998940; bzw. Tel. 030 6412377; E-Mail: ks_oder-spree@igbauernhaus.de. Treffen finden etwa einmal im Monat statt