Sprengverbote sind Geschichte

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Wegen der andauernden hochsommerlichen Hitze wird in unserer Region deutlich mehr Trinkwasser verbraucht als im Jahresdurchschnitt. Mit Wasser zu sparen braucht deshalb aber niemand, versichert der Versorger FWA GmbH.

Es ist schon fast 30 Jahre her, da wurde in unserer Region immer dann, wenn der Sommer wirklich ein Sommer war, zum Sparen von Trinkwasser aufgerufen. In Kleingartensparten wurde zum Beispiel das Sprengen stark eingeschränkt – an einem Tag durfte die eine Hälfte der Gartenpächter sprengen, am anderen Tag dann die andere. Oder es wurde komplett untersagt. Und im DDR-Fernsehen liefen Hinweisfilmchen, in denen ausführlich erläutert wurde, wie Trinkwasser gespart werden kann. Damit die Versorgung der Bevölkerung nicht gefährdet wird.

Heute müsse niemand befürchten, dass das Trinkwasser knapp werde, versichert Lutz Bartschat. Der Abteilungsleiter ist bei der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA), welche auch Müllrose und Teile des Amtes Schlaubetal versorgt, für die Trinkwasserversorgung zuständig. Und er sagt: „Wasser zu sparen braucht wirklich niemand.“ Denn: „Wir haben ausreichend Trinkwasser zur Verfügung und unsere Kapazitäten sind noch lange nicht ausgelastet.“ Oder in Zahlen: Die Produktionskapazität betrage 26 000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag. Und die bisherige Höchstmenge dieses Jahres sei am 6. Juli mit 20 000 Kubikmeter Wasser gefördert worden. Das heißt: „Wir haben genügend Reserven.“ Welche im Übrigen auch dafür ausreichen, die unter der Trockenheit leidenden Straßenbäume zu wässern.

Natürlich werde angesichts der herrschenden Hitze und Trockenheit mehr Trinkwasser verbraucht als üblich, bestätigt Lutz Bartschat. „Aktuell sind das 16 000 bis 17 000 Kubikmeter pro Tag, normal sind beispielsweise im Frühling 12 000 Kubikmeter.“ Die Versorgung sei aber jederzeit gesichert. „Und wer sich eine schöne Hecke gepflanzt oder ein Gemüsebeet angelegt hat, der sollte ruhig ausreichend wässern.“ Ein Sprengverbot wie zu DDR-Zeiten gebe es jedenfalls schon lange nicht mehr. Der Wasserdruck sei auch bei höherem Verbrauch stabil, Schwankungen träten höchstens kurzzeitig auf. „Wo es wirklich Probleme mit dem Druck gibt, da wissen wir das – dort führen wir in den nächsten fünf Jahren Rohrnetzauswechslungen durch.“

Die hohe Qualität des Trinkwassers werde auch bei erhöhtem Verbrauch garantiert, versichert der Abteilungsleiter. Die FWA fördert über Brunnen Grundwasser und mischt, da das Grundwasser allein nicht reicht, zusätzlich Wasser aus der Spree bei. Wie viel Spreewasser entnommen werden muss, das bestimme ein von der AKS Aqua-Kommunal-Service GmbH Frankfurt entwickeltes Kontroll- und Steuerprogramm. „Dieses Wasser wird nach der Entnahme infiltriert. Vier große Sickerbecken stehen uns dafür zur Verfügung. Das Spreewasser versickert dort langsam, wird dabei gereinigt und vorgefiltert. Danach wird es über unsere Brunnenanlagen gefasst und zur Aufbereitungsanlage geschickt, wo es in der Schnellfilteranlage noch einmal gründlich gereinigt wird – dann ist es Frischwasser.“

Und dieses Frischwasser kann auch bedenkenlos als Erfrischung genossen werden, ganz ohne das Schleppen von Flaschen aus der Kaufhalle. Denn als Grundnahrungsmittel Nummer Eins ist Trinkwasser das in Deutschland am strengsten kontrollierte Lebensmittel, informiert das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. „Unser Trinkwasser kann man problemlos aus dem Hahn trinken“, bestätigt Lutz Bartschat. „Das Wasser hat eine sehr gute Qualität. Die Qualität wird durch die AKS Aqua-Kommunal-Service GmbH ständig kontrolliert.“ Und der Abteilungsleiter ergänzt: „Ich trinke selbst auch das Trinkwasser aus dem Hahn.“