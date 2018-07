Im September gibt es Kultur-Nachschlag

Sven Quenzel

Eisenhüttenstadt Mit zwei Open-Air-Veranstaltungen hat der Verein InterKultur VielFarben vor kurzem sein Kulturangebot für das erste Halbjahr 2018 abgeschlossen. Nach den Ferien-Sommercamps wird im September das kulturelle Programm fortgesetzt. Dann tritt unter anderem der Liedermacher Stefan Krawczyk auf. Die Stimmung bei den zwei jüngsten Veranstaltungen hat gezeigt, dass die Besucher sich auf dem Marchwitza-Gelände wohlfühlen.

In Bergmannskluft schürften sich die fünf Musiker der Berliner Band Cobblestones durch das Liedergemenge der irisch-schottischen Kulturwelt. Während sich die einen flott bewegten, genoss der andere Teil die Musik vom Platz aus – natürlich unter der stetigen Motivation des kollektiven Trinkspruches „Slainte!“. Viele tanzten so ausgelassen, dass man sich Gedanken machen musste, ob der ein oder andere vor hatte mit der Notaufnahme Bekanntschaft zu machen.

Einer Notaufnahme wie sie in der Woche zuvor von an gleicher Ort und Stelle beschrieben worden war. Da war das Musikkabarett Schwarze Grütze zu Gast. Mit schwarzem Humor beobachteten Dirk Pursche und Stefan Klucke jemanden bei seinen Suizidvorbereitungen, die aber scheitern, da er nicht in der Lage ist, sich auch digital zu verabschieden. Denn das digitale Mediennetz lässt niemanden mehr los. Und so stellt der Betroffene fest, dass am Leben zu bleiben wohl das kleinere Übel wäre. Ein anderer bemüht sich dank ungesunder Lebensweise um eine neue Niere. Aber diese muss deutsch sein, um garantiert reines Blut zu bekommen. Klucke und Pursche nehmen sich gegenseitig aufs Korn beispielhaft für das Miteinander der Menschen um uns herum. Hier können die Grenzen zwischen gesund und krank auch mal verschwimmen.

Das begeisterte Publikum jedenfalls machte sich erst spät in der Nacht auf den Weg nach Hause. Die Erinnerungen an den Abend werden bleiben.(sal)