Gehen oder bleiben

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der Skandal rund um den Vertrieb gestohlener Krebsmedikamente wird wohl nicht ohne personelle Konsequenzen bleiben. Wer jedoch am Ende gehen muss und zu welchem Zeitpunkt, scheint zurzeit noch völlig offen.

Hält sie das durch? Die Frage scheint die Linken in Brandenburg momentan am stärksten zu beschäftigen. Bei der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses am Mittwoch wirkte Gesundheitsministerin Diana Golze zeitweise sehr mitgenommen. Sie erschien zerbrechlich, teilweise unsicher während der stundenlangen Befragung.

Je länger die Sitzung dauerte, desto öfter musste Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt Stichworte geben oder gleich ganz antworten. Dabei hatte Finanzminister Christian Görke (Linke) in einem Interview dieser Zeitung zuvor noch Golzes Führungsstärke und ihr Durchsetzungsvermögen beim Aufklären des Pharmaskandals gelobt. Davon war jedoch wenig zu spüren.

Sollte sich herausstellen, dass einzelne Mitarbeiter mit krimineller Energie dafür sorgten, dass der Skandal um die Firma Lunapharm unter der Decke blieb, wäre Golze nichts direkt vorzuwerfen. Dann könnte es als ausreichend erscheinen, den Präsidenten des Landesgesundheitsamtes Detlev Mohr auszutauschen, der mit seiner Erklärung, nichts gewusst zu haben, alle Ausschussmitglieder befremdete. Allerdings würden derartige Schritte nichts daran ändern, dass die gesamte Aufsicht in Golzes Haus und in der nachgeordneten Behörde versagt hat und dass die Verunsicherung bei Patienten bleiben wird, denen wohl niemand je wird sagen können, ob und wie wirksam ihre Medikamente waren.

Längst zerbricht man sich bei den Linken den Kopf, wer im Falle des Falles einen Neuanfang im Sozial- und Gesundheitsministerium glaubhaft verkörpern könnte. „Es gibt niemanden, die Personaldecke ist zu dünn“, heißt es immer wieder.

Darüber hinaus hat die Linke ein zweites Personalproblem. Golze war eigentlich längst auserkoren, 2019 als Spitzenkandidatin ihre Partei in die Landtagswahlen zu führen. Das gilt inzwischen als unwahrscheinlich. Auch hier bietet sich auf den ersten Blick kein Ersatz an. Die beiden Politiker, die eigentlich als Nachwuchshoffnungen gehandelt worden waren – René Wilke und Sebastian Walter – haben andere Karrieren eingeschlagen. Der eine ist inzwischen Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), der andere hat einen Gewerkschaftsposten übernommen. Christian Görke, der 2014 Spitzenkandidat der Linken war, wird als Notnagel gehandelt. Er selbst hofft, Golze doch noch bis dahin durchtragen zu können.

Nächste Woche kommen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers aus ihren jeweiligen Ferien zurück nach Potsdam. Sie werden sich wohl zusammensetzen und verschiedene Szenarien durchspielen. Zurzeit scheint es ausgeschlossen, dass die SPD öffentlich Druck auf den Koalitionspartner ausübt, Golze aus dem Rennen zu nehmen.

In dem Fall würde die Linke wohl eine Kabinettsumbildung verlangen und beispielsweise die Umbesetzung des von Jörg Vogelsänger (SPD) glücklos geführten Landwirtschaftsministeriums verlangen. Ob jedoch ein Jahr vor der nächsten Wahl mit so einem Stühlerücken noch ein kraftvolles Signal des Aufbruchs gesetzt werden kann, wird sowohl in der Linken als auch in der SPD bezweifelt.

Die CDU hält sich mit Rücktrittsforderungen auffällig zurück. Dort fürchtet man wohl, dass die Regierungspartner dann in eine Wagenburgmentalität verfallen. Stattdessen warten die Christdemokraten ab, wie sich der interne Druck im Regierungslager weiter aufbaut. Nur die AfD hat die große Keule herausgeholt und mehrfach den Rücktritt der Gesundheitsministerin und des Präsidenten des Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheit und Verbraucherschutz gefordert.