Der Trabrennbahn treu: „Die Gänsehaut kommt jedes Mal“

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Ein Mal im Jahr wird Mariendorf zum Mekka des Europäischen Trabrennsports. Wenn zur Derby-Woche Ausnahmepferde, Weltklasse-Fahrer und Prominente den großen Rennzirkus eröffnen, bleibt Axel Blanke eher im Hintergrund. 1975 fing er als Schmied-Lehrling an. Heute fertigt der „Pferdeflüsterer“ Decken für die Gewinner.

Mariendorf steht in diesen Tagen in den Startlöchern. Auf der geschwungenen Sandbahn drehen Deutschlands besten Traber ihre letzten Trainingsrunden. Lkw-Fahrer laden vor der Kaiserlich Endell’schen Ehrentribüne Schampus und Bouletten aus. Vor den Ställen stauen sich Pferdetransporter mit holländischen, schwedischen und österreichischen Kennzeichen. Alles schwitzt. Nur Axel Blanke nicht. Eine unscheinbare braune Holztür zwischen Bier- und Wettständen führt in seine kühle Kellerwerkstatt. Es riecht nach Leder, Pflegemitteln, Zedernholz und Lavendel. Mit letzteren schützt Blanke seine Waren gegen Mottenbefall. Denn zu den Renntagen versorgt der 65-Jährige die Teilnehmer mit allem, was man in der Aufregung so vergessen kann, Scheuklappen, Bandagen, Gamaschen. 2000 Artikel umfasst sein Sortiment an Pferde- und Sulky-Accessoires.

Blanke feiert mit seinem Laden in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Angefangen hat er auf der historischen Rennbahn aber schon 1975 als Hufschmied-Geselle. Blanke ist mit Pferden groß geworden. Sein Vater, der bei der Kavallerie reiten lernte, schickte ihn nach dem Krieg in eine Reitschule im Grunewald. Das Interesse am Beruf flammt im Tegeler Forst erstmals auf, als er einen Hufschmied bei der Arbeit erlebt. „Er ging so grob und laut mit den Pferden um. Ich dachte, das muss doch auch anders gehen.“

Doch Blanke geht auf ein kaufmännisches Gymnasium und fährt schon einen Daimler, als die Lehrstelle mit 350 Mark Gehalt in Mariendorf ausgeschrieben wird. Zum Vorstellungsgespräch kommt er zu spät. „Der Schmied wollte mich erst nicht. Da habe ich einfach zugeschaut. Irgendwann sagte der Meister, ich soll mal ein Hinterbein hochheben.“ Der junge Mann hat zwar einen braunen Samtanzug an, aber keine Berührungsängste. Auf der Rennbahn hat er schnell den Ruf als Pferdeflüsterer weg. „Ich habe mich den Tieren erst mal langsam über den Kopf genähert, mich von ihnen beschnuppern lassen.“ So kann er besser ihren Gesamtzustand beurteilen, Krankheiten entdecken. Er wird Experte im Klammern von Hornspalten. Doch als er einmal ein Pferd des Ausnahme-Fahrers Heinz Wewering mithilfe einer Salbe heilt, wird dieser im Rennen plötzlich disqualifiziert. „Das Mittel enthielt leider eine Substanz, die unter Doping fällt“, erklärt Blanke.

In den 80er-Jahren hat er sieben Angestellte und 700 Pferde unter Beschlag. Der Trabrennsport wird noch von der Lottostiftung unterstützt. Auch außerhalb der berühmten Derby-Woche ist die Bahn brechend voll. „Heute hast Du manchmal das Gefühl, du kannst jeden mit Handschlag begrüßen.“

Um die Bahn nach der Wende vor dem Untergang zu retten, mussten Teile verkauft oder vermietet werden. So wird auf der Wiese in der Mitte an manchen Abenden Golf geübt. Blanke erinnert sich, wie er vor ein paar Jahren völlig ahnungslos in seine alte Sattlerei kam, die damals auf einem hinteren, gerade veräußerten Geländeteil lag. „Bauarbeiter hatten schon die Decke weggerissen. Die Werkstatt lag unter freiem Sternenhimmel.“

Blanke arbeitete trotzdem weiter. Denn er musste noch die Siegerdecken für die Derby-Woche fertigen. Nach einem Bandscheiben-Vorfall hat er den Ambos gegen eine Druckmaschine eingetauscht. Die Beschriftung der Sponsoren wird am Computer gefertigt, bevor er sie sorgsam per Hand ausschneidet. Mit Backpapier und Bügeleisen drückt er die Folien auf die Fließdecken, die die schwitzenden Gewinner der Vorläufe im Ziel umgehängt bekommen. Schließlich sollen sie sich nicht noch vor dem großen Derby-Finale verkühlen.

Spätestens zu diesem wird Axel Blanke Werkstatt und Verkaufswagen verlassen und das spezielle Derby-Flair genießen. Auch nach so vielen Jahren: „Das Gänsehautgefühl kommt jedes Mal wieder.“