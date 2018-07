„Maerker“ wird angenommen

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen. Die Einführung des Bürgerinformationsportals „Maerker“ in Wriezen wird auch von Thomas Bachmann begrüßt. Er ist seit Jahresbeginn Geschäftsführer der Haus-, Grundstücks- und Baubetreuungsgesellschaft mbH (Hageba).

„Über den ,Maerker’ haben uns bereits zwei Anfragen erreicht“, erklärte Hageba-Geschäftsführer Thomas Bachmann jetzt gegenüber dieser Zeitung. Das Bürgerinformationsportal ist unter anderem über die Internetseite der Stadt Wriezen zu erreichen. Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) hatte vor zwei Wochen im Hauptausschuss über den Start des Portals in der Stadt informiert. Die „Maerker“-Einführung selbst war von den Stadtverordneten beschlossen worden.

Um die Fragen und Hinweise, die über „Maerker“ eingehen, kümmert sich eine Mitarbeiterin im Rathaus. Sie klärt mit als Erstes, in welchen Verantwortungsbereich die Einträge fallen und nimmt Kontakt mit den zuständigen Stellen auf. So leitete sie eine Anfrage zum Beispiel auch schon an das Krankenhaus weiter. Die Hälfte der bisherigen Hinweise bezogen sich jedoch auf Probleme, die über die Fachbereiche der Stadtverwaltung abgearbeitet wurden beziehungsweise noch zu erledigen sind.

Im Falle eines (Sperr)Müllberges in der Kanalstraße ist die Zuständigkeit allerdings wohl nicht eindeutig zu klären. „Er liegt zur Hälfte auf einem unserer Grundstücke, zur Hälfte aber auch auf kommunaler Fläche“, sagte Thomas Bachmann und fügte hinzu: „Das ist ein richtiges Ärgernis.“ So befürchtet er, dass der Verursacher nicht ausfindig gemacht werden kann. Hinzu komme, dass der Müllberg „lebe“. „Da nehmen sich Leute etwas weg, andere stellen etwas dazu und der Haufen wächst“, erläuterte der Hageba-Geschäftsführer. Als Grundstückseigentümer müssten sowohl die Stadt als auch die Hageba eingreifen. „Das bedeutet aber auch, dass die Kosten für die Beseitigung letztlich von den Bürgern beziehungsweise den Mietern zu zahlen sind.“ Deshalb appelliert er an die Wriezener, ihren Müll nicht auf dieser Weise zu entsorgen.

Andererseits bezeichnet Bachmann solche Haufen als „hausgemachtes Problem“. „Der Landkreis sagt mit seiner Satzung: Stellt Euren Müll an die Straße“, sagte er und meint damit den Passus, dass Bürger, die einen Abholtermin für Sperrmüll vereinbart haben, diesen bis spätestens 6 Uhr morgens am Fahrbahnrand abstellen sollen. „Wir wissen nicht, ob das so oder nicht schon früher erfolgt ist“, erklärte Thomas Bachmann und fügte hinzu: „Wir wissen auch nicht, ob der Abholtermin eingehalten worden ist. Oder ob einer unserer Mieter seine bestellten Möbel früher bekommen hat und die alten schnell raus mussten.“ Deshalb wäre es aus seiner Sicht sinnvoll, wenn der Entsorgungsbetrieb auch Expresstermine anbieten würde und die Abholung dann binnen maximal drei Tagen realisiert. Denkbar seien auch feste Standorte in den Kommunen, die dann regelmäßig angefahren werden. „Der Sperrmüll ist doch nicht Sache des Vermieters oder der Stadt“, machte Bachmann deutlich. Zumal die Entsorgung für den Bürger in den jährlich zu zahlenden Abfallgebühren enthalten ist. „Für die Hageba und die Stadt fallen dagegen Extra-Kosten an.“

Allerdings bleiben auch Thomas Bachmann und die Mitarbeiter der Hageba nicht untätig. So stehen unter anderem bereits Schilder für den neuen Müllplatz am zuletzt sanierten Wohnblock in der Ratsstraße bereit, mit denen die Mieter um die richtige Mülltrennung und das Sauberhalten des dann verschließbaren Bereiches gebeten werden. Schilder mit Hinweisen zum richtigen Parken sind bereits angebracht.

Das wilde Parken auf den Grundstücken sei ein weiteres großes Ärgernis, so der Geschäftsführer. „Da werden durch beauftragte Handwerker wie Mieter und Gäste einfach Grünflächen und auch Wege zerfahren, offenbar ohne, dass sich jemand über die Folgekosten Gedanken macht“, sagte Bachmann und zeigte sich entsetzt darüber, dass den Leuten das Unrechtsbewusstsein offenbar völlig abhandengekommen ist. Ein Wriezener habe ihm gar erklärt, dass der Weg ja schon vorher in einem schlechten Zustand war.