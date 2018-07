Rund 100 Strohballen standen in Flammen

Uwe Stemmler

Biegen (MOZ) Die Polizei berichtet, dass sie am Mittwoch, gegen 22.45 Uhr, zu einem Brand in der Pilgramer Straße im Briesener Orteil Biegen (Odervorland) gerufen wurde. Dort standen rund 100 Strohballen in Flammen. Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis waren bereits vor Ort und schließlich stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Angaben beläuft sich der Schaden auf ungefähr 3500 Euro. Angesichts der der mageren Heu- und Strohernte in diesem trocken Sommer ist der Verlust für den betroffen Landwert allerdings viel höher einzuschätzen. Kriminaltechniker übernahmen die Brandort-Untersuchung. Ob hier Selbstentzündung die Ursache oder ein Feuerteufel am Werk war, ist noch unklar. (us)