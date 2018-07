Wenn Vaters Kunst verfällt

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt Viele Frankfurter schmerzt es, dem Verfall der Skulpturen vor dem Lichtspieltheater zuzusehen. Elke Neutert grämt sich besonders, stammen sie doch von ihrem Vater Edmund Neutert.

Wenn Elke Neutert durch das Stadtzentrum fährt, hält sie in letzter Zeit immer öfter am Alten Kino an. Sie guckt nach, wie es der „Genossenschaftsbäuerin“ geht, der überlebensgroßen linken Figur vor dem Lichtspieltheater. Was sie sieht, ist traurig: Beide Beine bröckeln derart vor sich hin, dass man schon die Stahlkonstruktion im Inneren sieht, ein Kopftuch-Zipfel ist abgebrochen. „Ich bin entsetzt, dass ich diesem Verfall zuschauen muss“, sagt die 1939 geborene Frankfurterin. Es war ihr Vater Edmund Neutert, der die 1955 eingeweihte Figur geschaffen hat, ihre Mutter Jenny hatte ihm dafür Modell gestanden. Dass es eine Bäuerin ist und nicht wie an der Plakette geschrieben eine Trümmerfrau, ist für Elke Neutert keine Frage.

Nicht nur in der Stadt, auch in ihrem Zuhause in West ist Elke Neutert von der Kunst ihres Vaters umgeben. Noch immer lebt sie in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, für das ihr Vater die Möbel entworfen hat. Wo heute ihr Auto parkt, hatte der Künstler sich seine Werkstatt samt Oberlicht bauen lassen, den Ton holte er sich mit Handwagen aus der nahen Ziegelei. „Hier hat er auch die zwei großen Figuren gemacht“, berichtet Elke Neutert.

Sie erinnert sich an ihren Vater, der bei ihrer Geburt schon 48 Jahre alt war, als geselligen, freundlichen Mann. Nur über seine Vergangenheit habe er nie viel erzählt. Geboren 1891 im Kaiserreich als Sohn einer Försterfamilie, zog er nach dem Kunststudium in Dresden als Reiter in den Krieg, lernte Möbeltischler und Anstreicher, kam Anfang der 30er-Jahre nach Frankfurt und lernte im Gemeindehaus seine spätere Frau Jenny kennen, die als Kindergärtnerin arbeitete. Neutert arbeite nun ausschließlich als Künstler. „Nach allem, was er politisch erlebt hat, hat er immer gemeint: ,Mir ist alles egal, aber Frieden’“, erinnert sich Elke Neutert. In Ruhe zu arbeiten war seine Erfüllung.

Alle sieben Jahre fertigte er Plastiken von seiner Tochter an, auch wenn er eigentlich lieber Tiere schuf, wie den beliebten Fischotter-Brunnen an der Bahnhofstraße. „Er meinte, dass sich der Mensch alle sieben Jahre erneuert“, erinnert sich seine Tochter. In ihrer Stube steht ein rundlicher Terrakotta-Kinderkopf von ihr, daneben ein Gemälde, das sie als kleines blondes Mädchen zeigt. Für die Kunst habe sie sich nie so recht interessiert. „Aber ich habe sein Atelier sauber gemacht“, erinnert sich Elke Neutert lächelnd. Niemand außer ihr durfte die Modellierhölzer säubern und ordnen. Und wenn sie selbst Modell saß, erzählte ihr Vater ihr stundenlang Geschichten, damit sie stillsaß.

Elke Neutert wurde schließlich Tänzerin, verließ ihre Heimat für die Ausbildung in Meißen. Doch sie kam zurück und auch wenn ihr – ehrlich gesagt – die Genossenschaftsbäuerin eigentlich ein bisschen zu starr daher kommt, setzt sie doch alles daran, sie zu schützen. Beim früheren OB und Kulturdezernenten war sie mehrmals vorstellig, auch bei dem jetzigen Stadtoberhaupt lässt sie nicht locker. Sie befürchtet das Schlimmste, wenn in den kommenden Monaten Feuchtigkeit und Kälte in die Figur eindringen. „Vielleicht kann man wenigstens eine Schutzhülle aufbauen“, schlägt sie vor. Beim Fischotter an der Bahnhofstraße war sie vor einigen Jahren mit ihrer Vehemenz erfolgreich, heute sprudelt und glänzt das einst verwahrloste Kunstwerk wieder. Sie hofft nun, dass ihr das noch einmal gelingt.