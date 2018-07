Brücke zwischen Müllrose und Mixdorf wieder frei

Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) Früher als zunächst geplant konnten jetzt die Instandsetzungsarbeiten an der Straßenbrücke zwischen Müllrose und Mixdorf abgeschlossen werden. Laut Plan sollten die Arbeiten bis zum heutigen Freitag dauern. Die Landesstraße L 435 ist aber schon früher wieder freigegeben worden. Alle Absperrungen vor und hinter der Baustelle wurden abgebaut, lediglich die großen Vorwegweiser, die zum Ausweichen auf die B 87 auffordern, standen am Donnerstag noch in Müllrose und anderswo.

Seit dem 16. Juli war die Brücke, welche das Bahngleis der Bahnlinie RB 36 überspannt, gesperrt. Der Grund dafür: Die Brückendichtung unterhalb der Fahrbahndecke war stark beschädigt, in der Folge war auch die Fahrbahndecke selbst in Mitleidenschaft gezogen worden. Schon seit mehreren Monaten durfte die Brücke nur mit maximal 50 Kilometern pro Stunde befahren werden.

Im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg haben die Bauarbeiter die Asphaltschichten und die alte Kunststoff-Dichtungsschicht der Brücke entfernt, den Brückenüberbau grundiert und versiegelt und als neue Brückendichtung eine Schicht Bitumen-Schweißbahnen eingebaut. Weiterhin haben sie Betonschäden am Brückenüberbau beseitigt und den Korrosionsschutz an den stählernen Übergangskonstruktionen im Bereich der Fahrbahn erneuert. Zum Schluss wurden in dieser Woche die neue Asphaltschutzschicht und die neue Asphaltdeckschicht eingebaut. (gro)