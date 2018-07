Onkel Stanislaus und der Wilde-Franz

1934 geboren: Georg Wilde kam in Fraustadt (heute Wschowa) zur Welt, das damals eine Grenzstadt war. © Foto: MOZ/Dietrich Schröder

Dietrich Schröder

Fraustadt/Reichenberg (MOZ) „1918. Die vergessene Grenze“ – so nennt sich ein Projekt der Frankfurter Europa-Uni, das sich mit der nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen deutsch-polnischen Grenze beschäftigt. Als der 84-jährige Georg Wilde davon las, dachte er an seine eigene Geschichte.

„Bis 1939 gab es wenig Probleme. Ich wusste, dass ich einen polnischen Großonkel Stanislaw hatte, den alle Stanislaus nannten, seit meine Großtante ihn geheiratet hatte.“ In was für einem komplizierten politischen Umfeld er als kleines Kind aufwuchs, war Georg Wilde damals freilich nicht bewusst.

Denn sein Geburtsort Fraustadt, in dem er 1934 auf die Welt kam, war erst wenige Jahre zuvor zu einer Stadt an der Grenze zu Polen geworden. Das Nachbardörfchen Neu-Laube, in dem seine Großtante mit dem besagten Stanislaus lebte, gehörte bereits zu diesem Staat Polen, der erst nach dem Ersten Weltkrieg wieder unabhängig geworden war. „Stanislaus war dort sogar Bürgermeister geworden“, berichtet Wilde.

Doch als am 1. September 1939 die Deutschen Polen überfielen und das Vieh über die Grenze nach Deutschland getrieben wurde, wurde Stanislaus dieses Engagement zum Verhängnis: „Er wurde enteignet, verhaftet und kam ins KZ“, berichtet Wilde. Sein Großvater – der Schwager von Stanislaus – musste alle Tricks und Beziehungen aufwenden, um nachzuweisen, dass Stanislaus deutsche Vorfahren hatte. „Er wurde Volksdeutscher, musste dafür aber bald als Soldat für Deutschland in den Krieg.“

Franz Wilde – der Vater von Georg – wurde nicht eingezogen. Als Spezialist für Landwirtschaftstechnik wurde er zu Hause dringender gebraucht. „Doch unsere Familie zog ins besetzte Polen, nach Lissa“, berichtet Georg. Dort im heutigen Leszno, das nicht weit von Fraustadt entfernt ist, hatte die Firma seines Vaters eine Niederlassung gegründet. Und Georg kam dort 1941 in die Schule.

Die Wendungen der Geschichte sollten freilich weiter große Folgen für die Familie haben. „Ich erinnere mich, wie ich an einem Wintertag 1945 vom Schlittenfahren nach Hause kam. Ich glaube, es war der 21. Januar“, so Wilde. Seine Mutter habe Hals über Kopf Sachen gepackt. „Wir müssen von hier fort, so lange es noch geht“, erklärte sie ihrem Sohn.

Die Wildes flüchteten zur Familie der Mutter, die bei Glogau an der Oder lebte. Doch auch dort konnten sie nicht lange bleiben. Als die Rote Armee nahte, flohen sie weiter nach Westen und landeten im sächsischen Meerane. Nur ein Jahr später, Ostern 1946, siedelten die Wildes nach Brandenburg um, weil es dort Arbeit gab. In Reichenberg bei Buckow (Märkisch-Oderland) lebt Georg Wilde bis heute.

Die Erinnerung an die Heimat blieb unvergessen, auch wenn Fraustadt durch die erneute Grenzziehung an Oder und Neiße längst polnisch geworden war. „Als 1972 die Grenze zwischen der DDR und Polen geöffnet wurde, fuhr ich mit dem Vater und meinen Schwestern zum ersten Mal wieder dorthin.“ Und tatsächlich: Auf dem alten Hof im Dorf Neu-Laube, das längst „Nowe Dlugie“ hieß, lebten noch immer Großonkel Stanislaus und dessen deutsche Frau.

„Das ist der Wilde-Franz!“ Mit diesem Ausruf habe der Pole seinen deutschen Neffen nach über 30 Jahren begrüßt. Dann hätten sie den deutschen Besuchern erzählt, „wie wir immer auf der verkehrten Seite waren“. Denn nach dem Krieg, aus dem Stanislaus verletzt zurück kehrte, habe er von Polen keine Unterstützung erhalten, da er ja auf Seiten der Deutschen gekämpft hatte. „Ein Verwandter im Westen besorgte ihm noch eine winzige Rente“, berichtet Georg Wilde. Später sei man noch zwei oder drei Mal dagewesen. 1985 starb sein Vater, und die Kinder und Enkel von Stanislaus sprachen kein Deutsch mehr.

In Polen war der heute 84-Jährige dennoch erst kürzlich wieder. Zur Kur in Swinemünde, so wie schon im vergangenen Jahr. Denn die Grenze zwischen Deutschland und Polen ist nach 100 Jahren keine Hürde mehr.