Erinnerung an Kultfilm „Heißer Sommer“

Friedersdorf (PM) Vor 50 Jahren, am 22. Juni 1968, hatte der Defa-Film „Heißer Sommer“ in den DDR-Kinos Premiere. An das Jubiläum erinnern am Freitag, ab 20 Uhr, die Journalistin und einstige DT 64-Moderatorin Christine Dähn und der Musiker und Komponist Thomas Natschinski mit einer Konzert-Lesung im Kunstspeicher Friedersdorf.

Die Beiden spielen Songs aus dem Film und erzählen Geschichten über die Protagonisten, von den Dreharbeiten sowie über Gerd und Thomas Natschinski. Vater und Sohn komponierten die Musik zum Kult-Film. Dessen Stars waren Chris Doerk und Frank Schöbel.

Gerd und Thomas Natschinski arbeiteten künstlerisch das erste und einzige Mal für den Film „Heißer Sommer“ zusammen. Thomas war damals gerade 19 Jahre alt und Student der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin. Die Arbeit teilten die Natschinskis sich, aber nicht den Flügel. Gerd komponierte im Erdgeschoss in seinem Arbeitszimmer auf seinem Blüthner-Instrument und Thomas schrieb unter dem Dach auf seinem Bösendorfer Flügel. Thomas komponierte auf ihm später noch mehr als 500 Balladen, Blues- und Rocksongs sowie Filmmusiken. Darunter Songs wie das schönste Liebeslied der DDR „Berührung“.

Christine Dähn hatte mit Gerd Natschinski für den Hörfunk einst ein Interview geführt und später über Thomas Natschinski die Biografie „Verdammt, wer hat das Klavier erfunden“ verfasst. Aus dem Reichtum der Erinnerungen ist die neue KonzertLesung entstanden – nachdem das Filmmuseum Potsdam anfragte, ob es etwas zu 50 Jahren „Heißer Sommer“ gebe.