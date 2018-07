Gartenkunst nach englischem Vorbild

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Alt Madlitz/Steinhöfel. Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Barnim und Frankfurt aufgespürt. Heute: Die Zwei-Schlösser-Tour mit Landschaftsparks in Steinhöfel und Alt Madlitz.

Das kleine Dorf Alt Madlitz besitzt einen der schönsten Landschaftsgärten Brandenburgs. Auf Initiative von Friedrich Ludwig Karl Graf Finck von Finkenstein (1745-1818), der Alt Madlitz als Wohnsitz auserkoren hatte, ist der Garten in fünf Teile gegliedert. Geschwungene Wege führen durch eine Anlage mit uraltem Baumbestand. Große Eiben und Buchsbäume sind dabei kostbare Gewächse. Auch die höchste Rosskastanie Brandenburgs ist dort zu finden.

Julia Hoffmann wurde durch einen Reiseführer über „Englische Gartenkunst im Märkischen“ auf das Kleinod aufmerksam. „Ich liebe Gärten und Parks“, sagt die Berlinerin, die daraufhin ihre nächsten Urlaubstage in Alt Madlitz plante. „In Berlin gibt es zwar auch Parks, aber die sind meist völlig überlaufen“, sagt die 34-Jährige, die Natur pur, Ruhe und Stille bevorzugt. Bei ihrem Spaziergang durch den Landschaftsgarten am Schloss Alt Madlitz hat sie schnell ihren Lieblingsplatz auf einer Wiese vor dem weißen Tempel mit weitem Blick auf die Anlage gefunden. Mit einem Buch macht es sich Julia Hoffmann gemütlich und genießt die uralte Kultur und unberührte Natur.

Mit dem Regionalexpress gelangt man schnell von der Hauptstadt ins märkische Briesen. Von dort aus sind es nur wenige Kilometer – per Rad oder zu Fuß – bis nach Alt Madlitz. Der gut ausgebaute Weg führt durch Wälder. Ungefähr in der Mitte trifft man auf das idyllisch am See gelegene Gut Klostermühle – eine gehobene Hotelanlage mit Theaterforum und Spa–Bereich. Hier können die Gäste und Tagestouristen ein rustikales Mahl aus der Klosterscheune mit Blick auf den See genießen. Auch eine historische Wassermühle dreht unermüdlich ihre Runden. Nach der Stärkung radelt oder wandert man weiter bis zum Schlosspark Alt Madlitz. Dort gibt es viel zu entdecken. Nach dem großen Rundweg kann man ins Parkcafé, das am Wochenende geöffnet hat, einkehren.

12 Kilometer weiter liegt das spätklassizistische Steinhöfler Schloss mit seiner englischen Parkanlage. Als Schöpfer wird Johann August Eyserbeck vermutet, Sohn des Wörlitzer Gartenarchitekten Eyserbeck und unter Friedrich Wilhelm II. späterer preußischer Hofgärtner. Das Ensemble gehörte schon immer zu den schönsten Adelssitzen in der Mark. Mit der Errichtung eines Herrenhauses durch die Adelsfamilie von Wulffen 1730 beginnt die Schlossgeschichte. Die Familie des Oberhofmarschalls Valentin von Massow, die ab 1790 Besitzer der prächtigen Anlage war, prägte das Aussehen von Schloss, Park und Dorfanger zu einer einheitlichen Anlage, wie sie heute zu sehen ist. Unter den Landschaftsgärten der Mark gilt der Park Steinhöfel als der künstlerisch bedeutendste. Er diente als Vorbild für königliche Gärten, verzauberte den Brandenburg-Reisenden Fontane und besticht durch die besondere Kombination von Baumgruppen, weitem Blick auf Feld und Wald, Wiesen, Gewässer und kleineren Bauten.

Bernd Gläser aus Buchholz ist oft im Steinhöfler Park mit dem Fahrrad und Enkel Levin im Anhänger unterwegs. Er genießt bei seinen Touren die Anlage mit Wasserläufen über die alte Brücken führen. „Die uralten, seltenen Bäume sind großartig und spenden viel Schatten“, sagt der Buchholzer begeistert.