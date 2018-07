Frauke Adesiyan

Zum dritten Mal wird sich die Doppelstadt beim Musikfestival in Kostrzyn präsentieren. Das Format und die Größe allerdings sind neu: Mit rund 120 Leuten und dem Motto „Playground Europe“ werden die Städte ihre Bildungsangebote dem Festivalpublikum vorstellen. Rund eine halbe Million Gäste werden beim „Pol’And’Rock“, der frühere Haltestelle Woodstock, vom 2. bis 4..August erwartet.

„Diese 500 000 Besucher werden nicht an Frankfurt und Słubice vorbeikommen“, meinte Milena Manns am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. Die Frankfurter Dezernentin für Kultur, Bildung und Europa hatte auch eine politische Botschaft: „Unsere Präsenz auf dem Festival ist ein Zeichen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit und ein Zeichen für Europa“. Ähnlich ordnete auch Roman Sieminski, stellvertretender Bürgermeister von Słubice, den Auftritt vor dem Hintergrund der angespannten Europa-Politik ein. „Wir sollten uns europa-enthusiastisch zeigen“, ermunterte er die Akteure, die zu einem großen Teil zur Vorstellung auf das Dach des Collegium Polonicum gekommen waren.

Unter den 20 vertretenen Institutionen der Doppelstadt sind die Handwerkskammer, die Tanz-Gruppe Bohema, das Słubicer Career-Center, der Verein Słubfurt. Besonders viele Mitwirkende kommen von der Europa-Universität Viadrina, unter ihnen der Fachschaftsrat Kulturwissenschaften, die Studienberatung, das Verbuendungshaus Fforst, und die Amnesty International Hochschulgruppe. Besucher vom „Playground Europe“ können Zumba machen, Jonglage lernen, Stoffbeutel bemalen, sich Zöpfe flechten oder massieren lassen, beim Büchsenwerfen auf Diktatoren-Bildchen zielen ... „Wir wollen offene, kreative Mitmachaktionen anbieten, bei denen man das deutsch-polnische Lebensgefühl erleben und gestalten kann“, erklärt Marta Rusek, Projektleiterin des Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrums, die Zielstellung.

Milena Manns lobt das neue Format. „Wir rücken uns damit in ein neues Licht für die Zielgruppe zwischen 16 und 25 Jahren.“ Die „auf den ersten Blick nicht so spannende mittelgroße Doppelstadt“ könne auf diese Weise zeigen, wie gut man hier in zwei Ländern und Kulturen leben und lernen kann.

Marta Rusek ist überzeugt, mit den Angeboten die Festivalgäste, die ja eigentlich der Musik wegen kommen, zu erreichen. Der „Playground Europe“ habe seinen Platz direkt neben der „Akademie der schönsten Künste“, wo gesellschaftliche und politische Themen behandelt werden. „Da kommen viele, die sich für solche Themen interessieren“, weiß sie aus Erfahrung.