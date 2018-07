Krämer Kids eröffnet am 1. August wieder

Im Innenhof: Die Möbel warten darauf, an ihren vorgesehenen Platz in den frisch sanierten Räumen zu gelangen. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Drei Tage bleiben, um die Arbeiten an der Kita Krämer Kids abzuschließen. Ab 1. August sollen in der Vehlefanzer Einrichtung wieder Kinder betreut werden. Die Kita musste wegen eines Schimmelbefalls vorigen September erst geschlossen und dann kernsaniert werden. 200 Kinder wurden umquartiert.

„Letzte Kleinigkeiten müssen noch erledigt werden, Elektriker sind am Werk“, sagt Sabine Großmann aus dem Hauptamt zuversichtlich über den straffen Zeitplan der Gemeinde. „Stellenweise ist das Mobiliar schon in den Räumen.“ Im Innenhof stehen Stühle, Tische und Schränke für den Transport in die frisch gestrichenen und mit Fußbodenheizung ausgestatteten Räume bereit. Gemeindemitarbeiter schrauben die Möbel zusammen.

Der 1. August als fester Einzugstermin stehe außer Frage, so Großmann: „Wir können und müssen ihn halten.“ Eltern seien natürlich vorab informiert worden, „weil wir die Kinder aus den Außenbereichen abziehen.“ Hintergrund: In der Sanierungsphase wurden die Krippen-Kinder in der Bötzower Kita betreut. Kita- und Hort-Kinder kamen im Haus der Generationen unter. Vorige Woche gaben die letzten Kinder die Räume wieder frei – für den dort ansässigen Heimatverein. Auch die Tempo-30-Schilder in der Lindenallee wurden deshalb wieder entfernt.

„Wir sitzen auf gepackten Koffern“, sagt Petra Heineke am Donnerstag während einer Bastelstunde in der benachbarten Nashorn-Grundschule. Die Leiterin der Krämer Kids ist optimistisch, dass kommenden Mittwoch alles reibungslos über die Bühne geht und der Umzug wie geplant verläuft.

Ihre Kita musste für 1,4 Millionen grundsaniert und modernisiert werden. Nach der Inbetriebnahme nächste Woche könnten aber noch weitere Arbeiten anstehen. Wie Sabine Großmann informiert, ist es wahrscheinlich, dass die Außenanlagen nicht rechtzeitig fertig werden. „Das ist nachrangig“, sagt sie.

Es ist sicherlich nicht übertrieben, von einem Bildungskomplex in Vehlefanz zu sprechen. Die Kita steht in direkter Nachbarschaft zur Nashorn-Grundschule. Der Wall, der beide Gebäude etwas separierte, wurde im Zuge der Sanierung abgetragen. Anfang des Jahres wurde vis-à-vis zudem der neue Hort eingeweiht (Kosten: knapp zwei Millionen Euro, 75 Prozent mit Fördermitteln finanziert). Zuvor wurden die Hort-Kinder zusammen mit den Krämer Kids betreut. Mit dem Neubau und der sanierten Kita können die Kinder nun optimal betreut werden, so Petra Heineke, die beide Einrichtungen leitet.

Sie hat zudem die Gunst der Stunde genutzt: Ab sofort wird es keine getrennten Krippen-Gruppen mehr geben. Alle Kinder zwischen null und sechs Jahren sollen zusammen betreut werden. „Wir haben unser Konzept geändert“, so Heineke. Als Vorbild nennt sie die Kita in Schwante. „Wir haben uns dort umgeschaut und uns Unterstützung geholt.“ In den Schließzeiten in Vehlefanz sei das schon immer Alltag gewesen. „Es ist einfach ein schöneres Miteinander für die Kinder. Die Umgewöhnung an neue Erzieher nach der Krippen-Zeit fällt jetzt ebenso weg wie ein Wechsel in einen neuen Bereich.“ Bei den Eltern und der Gemeinde fand die Idee Zustimmung.