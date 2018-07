Ein Talent auf der Überholspur

Noah Behrendt

Neuruppin Ein bisher bewegtes Leben hat der erst 15-jährige Felix Mosebach hinter sich. Er wohnte schon in Kiel, Hannover, Belgien, Bayern und jetzt in Neuruppin. Der gebürtige Kieler ist zwar erst seit gut zwei Jahren bei den Regatta-Seglern Neuruppin (RSN), kann aber dennoch schon auf zahlreiche Erfolge verweisen.

Felix Mosebach wohnt erst seit zweieinhalb Jahren in der Fontanestadt. Zuvor lebte er schon zwei Jahre in Kiel, vier Jahre in Hannover, vier Jahre in Belgien (in der Nähe von Brüssel) und ein Jahr in Bayern (in der Nähe von München). Doch, egal wo er war, Interesse am Sport sei nie aufgekommen. Oder wie er selbst beschreibt: ,,Ich hatte keine Motivation Sport zu treiben. Einzig in Bayern habe ich in der Schule an einer Golf-AG teilgenommen und dementsprechend öfter gespielt.“ Doch nach dem Umzug nach Neuruppin verlor er dieses Hobby aus den Augen. ,,Aber es war sowieso nur so nebenbei“, erklärt der Blondschopf. Auch für Fußball, meist sehr beliebt bei Jugendlichen, lockte ihn nicht.

Eine andere Sportart zog ihn in seinen Bann - das Segeln. In Neuruppin eingelebt, ging es fortan aufs Wasser. Der Schinkel-Schüler beschreibt es so: „Meine Klassenkameradin Lena Kernchen überzeugte mich, mal mitzukommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe es nicht bereut.“ Mit einem Lächeln fügt der heute erfolgreiche Cadet-Segler hinzu: „Aber meine Eltern haben mit dem Segeln nichts am Hut.“ Dennoch erhalte er viel Unterstützung, finanziell wie mental. Was wichtig für den sportlichen Erfolg ist, immerhin kann er schon eine WM-Teilnahme und den Titel „Sächsischer Meister 2016“ vorweisen. Auch in diesem Jahr hat der filigrane Steuermann wieder die Qualifikation für die Weltmeisterschaft geschafft. Zusammen mit seinem Vorschoter Max Teichmann weilt Mosebach derzeit im mecklenburgischen Bod-stedt (RA berichtete). Als eines von zehn deutschen Booten setzen Mosebach und Teichmann nach der Eröffnungsfeier am Samstag am Tag darauf erstmals Segel auf dem Bodstedter Bodden. Ein Platz unter den Top-20 steuern beide an. Mosebach: „Es wird schwer, aber es wäre eine Verbesserung zur letzten WM-Teilnahme. Wir haben es nicht einfach, weil andere Nationen bessere Voraussetzungen haben. So können die Australier das gesamte Jahr trainieren, während wir eine Winterpause einlegen müssen.“

Ob er es einmal zu Olympia schafft, da ist sich der Neuruppiner nicht sicher. Aber Chancen rechnet er sich durchaus aus. „Dann aber in einer anderen Bootsklasse. Zum Beispiel der 470er“, orakelt der 15-Jährige und fügt an: „Aber das hat Zeit. Darüber mache ich mir noch keine Gedanken.“

In seiner aktuellen Bootsklasse, dem Cadet, wird nur bis zum 18. Lebensjahr gesegelt. Es ist eine Entwicklungsklasse, die nur im Jugendbereich gesegelt wird. Mit der jüngsten Regatta auf Rerik zeigt sich der baldige Zehntklässler, trotz Platz vier, nicht in Gänze zufrieden. ,,Es war mehr drin. Eine Medaille war möglich, aber es hat nicht ganz gereicht.“ Da sei es in den Wettfahrten zuvor besser gelaufen. Immerhin war sein Trainer mit ihm zufrieden, „was nicht immer der Fall ist“, so Mosebach, der vom erfahrenen Michael Pawlowski-Hegermann gefördert wird.

Um auch künftig gute Platzierungen zu erreichen, trainiert er dreimal in der Woche auf dem Ruppiner See. Eine Trainingseinheit dauert zwei Stunden. Mosebach erläutert: „Doch mit Vor- und Nachbereitung ist man schon mal drei bis vier Stunden vor Ort.“ Trotz des hohen Zeitaufwands für sein Hobby leiden die schulischen Leistungen nicht darunter. ,,Das klappt alles gut. Schule und Segeln bekomme ich unter einen Hut.

Seine Aufgaben als Steuermann gefallen ihm: „Man regelt die Einstellung des Segels und man hat das Sagen an Bord. Das gefällt mir.“ Doch Mosebach ist nicht nur selbst aktiv, sondern hilft auch anderweitig im Verein mit. Zum Beispiel, indem er die jüngeren Segler, im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren beim Training unterstützt. „Wir haben acht aktive Regatta-Segler, aber auch viele Anfänger. Gerade da helfe ich unseren Trainern und gebe den anderen Talenten Tipps.“ er selbst könnte sich auch durchaus vorstellen, Trainer zu werden „Aber erst später. Ich finde als Trainer braucht man Erfahrung, die man dann auch weitergeben kann.“ Hinzu kommt, dass man Kritik üben, aber bei Erfolgen auch loben muss. Vorausgesetzt ist natürlich die Bindung zum Sport. Felix Mosebach vertritt einen klaren Standpunkt: Man sollte Ahnung haben, und wissen, was man tut.“