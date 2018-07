Suche nach Fotos und Dokumenten

Heike Jänicke

Neuenhagen-Insel (MOZ) „Kennst Du den?“, „Das muss doch ...“ – Marianne Fröscher und Margit Pietsch sitzen an diesem Nachmittag an einem der Tische des mit allerlei Zeugnissen der Vergangenheit ausgestatteten Chronikzimmers in der alten Schule. Hinter dem Tresen bereitet Elvira Kleest, die frühere langjährige Vereinschefin, Kaffee zu. „Wollen Sie auch einen haben?“, fragt die Neuenhagenerin freundlich die MOZ-Redakteurin. Währenddessen stecken Marianne Fröscher und Margit Pietsch ihre Nasen in alten Fotoalben.

Beide sind 67 Jahre alt und kennen sich seit der Schule, sind in eine Klasse gegangen und nun dem Aufruf des Vereins Schloss Neuenhagen-Insel mit seinem Vorsitzenden Thomas Scheffler gefolgt. Der Verein will alsbald den zweiten Teil der neuen Ortschronik des Insel-Dorfes herausgeben und sucht Bildmaterial, Dokumente und Geschichten von Neuenhagen, die die Jahre von 1945 bis 2018 lebendig belegen können.

Viel Zeit und Geduld sind für eine geschichtliche Aufarbeitung nötig. Das weiß Brunhilde Hoppe nur zu genau. Sie ist seit 10. Dezember 2015 per Stadtverordnetenbeschluss Ortschronistin von Neuenhagen-Insel. Neben den Treffen immer donnerstags in der alten Schule, den Ortschronisten-Treffen und Präsentationen bei Festen verbringt sie wöchentlich bis zu zehn Stunden zusätzlich zu Hause am Computer, um Material einzupflegen. Kontinuität und Regelmäßigkeit seien wichtig, weiß Brunhilde Hoppe. Sie hat sich schon immer für die Geschichte und die Geschichten ihres Heimatortes interessiert, sagt die 64-Jährige. Vieles kenne sie vom Erzählen ihrer Eltern und Großeltern. Die habe sie öfter begleitet. Zum Beispiel in die frühere Wäscherei und Badeanstalt, die es noch in den 1960er-Jahren im Schloss Neuenhagen gegeben habe. „Dort hat meine Oma gearbeitet“, erzählt sie weiter und ist mitten in der Geschichte des Ortes. Sie hofft, dass noch viele weitere Neuenhagener den Weg in den Chronikraum finden, um mitzuhelfen, die Historie nachvollziehbar zu machen.

Einen Schritt weiter sind die Geschichtsfrauen dagegen bei der Gestaltung des Kalenders 2019. Der soll den Beispielen aus 2017 und 2018 folgen. Danach erhält jedes Monatsblatt ein Foto – eine historische Aufnahme. Die zwölf Monatsfotos und das Bild fürs Deckblatt sind bereits ausgewählt und befinden sich in der nötigen Zahl in einem kleinen Karton wie auch die geschichtlichen Erläuterungen. 50 Stück wollen die Frauen gestalten – nicht am Computer und nicht in einer Druckerei, sondern per Hand. Das Exemplar wird acht Euro kosten. „Damit decken wir hauptsächlich die Kosten“, sagt Brunhilde Hoppe. Mit dem Kalender wolle der Verein das Interesse der Neuenhagener, Alteingesessene genauso wie Zugezogene, an der Historie des Ortes wecken und damit auch an der Arbeit des Vereins Schloss Neuenhagen-Insel. Der zählt aktuell 14 aktive Mitglieder und, wie Elvira Kleest sagt, ein korrespondierendes Mitglied.

Treff: donnerstags, 15 – 17 Uhr, Maxim-Gorki-Straße 4, Material kann auch an: Post@neuenhagen-insel.eu gesendet werden, Tel. 033369 74846