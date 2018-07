Erster Spatenstich für Millionenprojekt Bahnhofsunterführung

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Eine Baustelle ist für die kommenden 13 Monate der Granseer Bahnhof. Die Fußgängerunterführung wird barrierefrei umgebaut. Eingebettet sind die Arbeiten in das Gesamtprojekt der Bahn, den Bahnhof zu ertüchtigen.

Bereits 2012 kaufte die Stadt die Flächen vom Bahnhof bis zum Übergang Templiner Straße links und rechts der Gleise. Die Verantwortlichen der Stadt positionierten sich für eine Entwicklung der Bahnhofsvorstadt. Neben dem Bahnhofsgebäude ging es im Wesentlichen um die Entwicklung der Stadteingänge. „Im Moment haben Reisende keinen guten ersten Eindruck von der Stadt“, stellte Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) mit Blick auf den derzeitigen Zustand des Tunnels fest – die Wände werden regelmäßig beschmiert, bisweilen erledigen Menschen dort ihre Notdurft. „Der Zustand der Unterführung, wenn sie in 13 Monaten fertig ist, steht und fällt damit, wie die Leute damit umgehen“, sagte er weiter. „Ich zähle auf das gute Sozialverhalten der Menschen, soziale Kontrolle und Zivilcourage.“ Soll heißen, benimmt sich jemand in der dann leichter einsehbaren Unterführung daneben, mögen eventuelle Zeugen dies umgehend melden.

Die bestehende Unterführung wird nun auf der Ost- und Westseite geöffnet. Je Bahnhofsseite erfolgt der Neubau einer Rampe als barrierefreie Verbindung zwischen Unterführung und den neu zu schaffenden Vorplätzen. Außerdem wird an der Westseite eine Rampe zwischen Vorplatz und Bahnsteig angelegt. Im August 2017 wurde ein Vertrag zwischem dem Amt Gransee und Gemeinden sowie der DB Netz AG geschlossen, der Bau und Finanzierung betrifft. Der städtische Anteil, der barrierefreie Umbau der Fußgängerunterführung, ist Teil eines Gesamtprojektes, die außerdem den Ausbau der Hauptgleise im Bahnhofsbereich für eine Radsatzlast von 25 Tonnen vorsieht. Die Bahn sei daher auch Bauherr für die Unterführung, auch wenn die Kommune sich um die Finanzierung gekümmert hat, erläuterte Fachbereichsleiter Nico Zehmke von der Amtsverwaltung Gransee.

„Die Unterführung als Einzelmaßnahme umzusetzen, wäre wirklich schwierig, es geht ja in die Bahnanlagen hinein“, sagte Karin Uhlig von der DB Netz AG, die bereits 2007 die Ertüchtigung des Abschnitts zwischen Gransee und Löwenberg sowie später den Abschnitt zwischen Gransee und Dannenwalde betreute. Im Zuge des Gesamtprojektes werden überdies Oberleitungen, Sicherheitstechnik und die Gleise samt Unterbau angepackt. In Oranienburg und Gransee sei man dabei. Es fehlten dann noch die Stationen in Fürstenberg und in Neustrelitz, so Uhlig weiter.

Zwischenzeitlich kann es aufgrund der Bauarbeiten zu Beeinträchtigungen kommen, so sind zum Beispiel Sperrzeiten und Nachtarbeiten vorgesehen. Anwohner werden auch durch Postwurfsendungen informiert.

Noch in diesem Jahr sollen indes weitere Parkplätze in Bahnhofsnähe geschaffen werden – im Bereich der Straße am Güterbahnhof, die eingezogen wird. Der Autoverkehr soll dann durch das neue Gewerbegebiet Südost geleitet werden.