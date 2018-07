Eine neue Ausschreibung wahrscheinlich

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Oberbürgermeister René Wilke (Linke) hat in dieser Woche erneut Gespräche im Potsdamer Innenministerium geführt. Dabei ging es unter anderem um die Rathaussanierung und die Rahmenbedingungen für die Besetzung der 1. Beigeordnetenstelle in der Stadtverwaltung. Die Konsultationen zur Rathaussanierung würden in der kommenden Woche auf Fachebene fortgesetzt. „Nach den konstruktiven Gesprächen bin ich vorsichtig optimistisch“, betonte Wilke. Man habe Stillschweigen über den aktuellen Stand vereinbart.

Ebenso zurückhaltend äußerte sich Wilke zur Besetzung der 1..Beigeordnetenstelle. Wilke hatte im Juni nach einer Ausschreibung und intensiven Prüfung den CDU-Bewerber Stefan Große Boymann vorgeschlagen. Große Boymann ist Musiker im Brandenburgischen Staatsorchester. Er gilt als durchsetzungsstark. Das Innenministerium sah jedoch bestimmte fachliche Voraussetzung gemäß der durch den OB gemachten Ausschreibung, wie beispielsweise die Befähigung zum Richteramt, nicht erfüllt. Wilke hält auch weiter, wie er sagte, Große Boymann für einen geeigneten Kandidaten und will an ihm festhalten. Dem Vernehmen nach wird es eine neue Ausschreibung mit einer veränderten Aufgabenbeschreibung für diese Stelle geben. Als eine Variante soll auch ein neuer Zuschnitt der Dezernate gelten, so dass Große Boymann künftig auch für die Kultur zuständig sein soll. Wilke will sich zu solchen Spekulationen derzeit nicht äußern.