Polizei sucht nach Zebrastreifen-Malern

Eingriff in den Verkehr

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wer hat in der Nacht zum Freitag voriger Woche verbotenerweise die Zebrastreifen auf die Friedrich-Ebert-Straße gemalt und damit nach Einschätzung der Behörden einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vorgenommen? Auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage hat die Polizei noch keine entscheidenden Fortschritte erzielt. „Wir rufen etwaige Zeugen der Tat daher eindringlich dazu auf, sich bei uns zu melden“, sagt Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost in Frankfurt/Oder. Hinweise würden bei Bedarf auch anonym entgegengenommen.

Auf Facebook sind die Täter längst ausgemacht. „Also wenn jetzt erst Straftaten ... notwendig werden, damit die Stadt mal einige Dinge überdenkt, dann ist das schon traurig ... Denn dann wissen die Studenten der Fachhochschule, dass sie jetzt ein Mittel gefunden haben, ihre Interessen durchzusetzen“, heißt es da. Dabei gebe es doch Stellen, an denen ein Überweg wichtiger wäre – vor Kitas oder Schulen zum Beispiel.

Für die Polizei-Sprecherin gehört der im sozialen Netzwerk geäußerte Verdacht ins Reich der Spekulation und wird daher von ihr nicht kommentiert.

In der Hochschule für nachhaltige Entwicklung sieht dies Annika Bischof, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, ebenso. „Wir sehen daher keinen Anlass, uns in die aktuelle Debatte für und wider einen Fußgängerüberweg einzumischen“, sagt sie. Gleichwohl würden die Studenten sich, wenn es offiziell zu einer solchen Anlage käme, darüber freuen.

Nicht nur auf Facebook, sondern auch im wahren Leben gehen die Ansichten zum Thema auseinander. „Wenn sich alle Autofahrer an das vorgeschriebene Tempo 30 halten würden, wären die Zebrastreifen überflüssig“. sagt Nicole Arndt, die an der Friedrich-Ebert-Straße das Floristikgeschäft „Gänseblümchen“ betreibt. Die Fahrbahn lasse sich doch gut überqueren. Ein Fußgängerüberweg würde nur zu mehr Staus führen, was schrecklich wäre.

Hingegen findet Claudia Vietzke, Inhaberin von Foto-Küttner im Paul-Wunderlich-Haus, dass die Zebrastreifen gerade auf Höhe der AOK, wo sie in der Nacht- und Nebelaktion angelegt worden waren, ihre Berechtigung hätten. „Dichter am Rathaus gibt es ja eine Ampel. Aber an der restlichen Friedrich-Ebert-Straße fehlen für Fußgänger geordnete Übergänge“, betont sie.

„Die Zebrastreifen würden zur Verkehrsberuhigung beitragen“, findet Björn Wiese, Mitinhaber der Privatbäckerei Wiese, die an der Friedrich-Ebert-Straße und auf dem Markt jeweils mit Café und Laden vertreten ist.

Zeugenhinweise an die Polizei unter Tel. 03338 3610