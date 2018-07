Eine Broschüre voller historischer Postkarten

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Längst ist die Postkarten-Ausstellung „Viele Grüße aus Hennigsdorf“, die im Frühjahr im Alten Rathaus zu sehen war, wieder abgebaut. Mancher dürfte sich im Nachhinein ärgern, sie nicht besucht zu haben. Wurden dem Besucher doch Ansichten aus Groß- oder eher Urgroßmutters Zeiten präsentiert, die bis dato kaum jemand kannte.

Für die, die die Ausstellung verpasst haben, gibt es jetzt einen Trost. Das Stadtarchiv hat eine Broschüre herausgegeben, die die schönsten Stadtansichten enthält. Das Büchlein bietet aber noch mehr. Im Vorfeld der Ausstellung hatten die Mitarbeiterinnen die auf den Karten vermerkten Texte, die zumeist in Sütterlin geschrieben waren, transkribiert. Daher enthält die Broschüre auch die Grüße, Nachrichten und Glückwünsche, die vor Jahrzehnten oder gar fast einem Jahrhundert von hier in die Welt geschickt wurden.

Die Broschüre ist ab sofort in der Stadt-Info am Rathaus für 9,50 Euro erhältlich. Außerdem gibt es sie in der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte im Alten Rathaus: dienstags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.