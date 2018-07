Damit kranke Seelen besser heilen

Freundlich und liebevoll: Ponys bewerten nicht, wie jemand aussieht oder was er gerade denkt. Sie leben nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Das macht sie sehr wertvoll für die Arbeit mit Kindern. © Foto: Sergej Scheibe

Will etwas zurückgeben: Ellen Sophie Steinhof (links) und Tierpsychologin Antonia Gerke gehen mit den Ponys aus Hobrechtsfelde in die Kindernachsorgeklinik Bernau. Die Arbeit mit den Tieren bringt Kinder wie Eltern auf andere Gedanken und hilft ihnen beim Genesen. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Hobrechtsfelde (MOZ) Leni ist aufgeregt. Die Dalmatinerhündin wuselt um die Beine ihrer Besitzerin Ellen Steinhof. Auf die Ponyweide darf sie nicht mit, dort gilt Pferdegesetz. Gemeinsam mit der Hobrechtsfelder Tierpsychologin Antonia Gerke will die 35-jährige Mutter etwas zurückgeben. Sie hat ihr herzkrankes Kind allein durch eine schwierige Zeit begleitet.

Dabei hatte sich die junge Berliner Schauspielerin alles anders vorgestellt, als sie das Baby in sich trug. Voller Hoffnung war sie, voller Ideen und Fantasie. Während einer Routine-Untersuchung stellen Ärzte aber Nebengeräusche am Herzen bei der sechs Monate alten Karla fest. Der Kardiologe diagnostiziert: angeborener Herzfehler - ASD.

Eine Tortur beginnt. Spritzen, Untersuchungen, verschobene OP-Termine, Krankenhausaufenthalte. Der Partner zieht aus, Ellen Steinhof wird aus einem ganz normalen Leben katapultiert - hinein in den alltäglichen Wahnsinn einer ängstlichen Mutter, die jede Sekunde in ihrem Leben dem Kind widmet, das vielleicht nie wird leben und spielen können wie andere, das gar sterben könnte. Unmenschlich, ja bedrohlich und schockierend sind diese Gefühle.

„Das verändert einen, natürlich“, sagt sie heute, da wie durch ein Wunder alles gut überstanden ist. Dabei streicht sie eine Haarsträhne glatt, die im Wind flattert, sinnt nach. Auf der Stirn spielen die Gedanken in kleinen, zarten Fältchen wie Zeitzeugen der Gefühlsachterbahn im Sonnenlicht.

Freunde verabschieden sich, oberflächliche Kontakte zerfallen. „Ich wollte auch gar nichts lesen, keinen Kontakt zu anderen Eltern mit kranken Kindern, ich war in meiner Welt“, erinnert sich die zarte Frau, die plötzlich ganz stark sein muss. Denn Karla braucht die Kraft der Mutter, die sie beruhigt, liebkost, wiegt, die ihr aber viele Schmerzen doch nicht ersparen kann. Wie in einem Mikrokosmos spielt sich das Leben von Ellen Steinhof mit ihrer kranken Tochter ab. Immer in der Angst, das Kind könnte nicht überleben, würde die Torturen nicht ertragen können. Anderen ist das schwer zu vermitteln, die Symbiose aus Hilfslosigkeit und Angst, aber auch Wut und Unverständnis setzt den Seelen der beiden zu und stört nachhaltig deren Gleichgewicht.

Schon als Kind ist die gebürtige Dresdenerin mit Pferden aufgewachsen. Ihre Mutter selbst arbeitet mit den Tieren, zeitweise auch therapeutisch. Schon während der Zeit der Krankheit reift der Gedanke in Ellen Steinhof, gegen das Kranksein anzutreten. Beim Ponyreiten viel später, als die blonde Karla in ihr wildes Kinderleben zurückkehren will, trifft sie auf die Hobrechtsfelder Tierpsychologin Antonia Gerke. Gemeinsam entwickeln die Frauen, die nicht nur beide Mütter von Töchtern sind, sondern auch Schauspielerinnen, die Idee der Hippotherapie. Antonia Gerke hat Erfahrungen, sie geht mit ihren Ponys ins Kinderhospiz. Sie weiß, wie gut der Kontakt zu den Tieren den schwerkranken Menschlein tut. Sich zu spüren, das Tier zu liebkosen, ein Stück Normalität zu erleben, das hilft ungemein.

„Der Umgang mit Pferden gibt den Kindern Selbstvertrauen. Sie vergessen, dass sie sich bewegen, sie atmen, ihre Antennen gehen nach außen und sind nicht nur auf die Krankheit gerichtet, die sie quält“, erzählt die erfahrene Reitlehrerin, die auch in Hobrechtsfelde dafür einsteht, große wie kleine Menschen zurück zur Natur zu führen. Wenn sich in der kommenden Woche drei Ponys auf zur Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg mit 20 Kindern machen, dann ist der Ansatz vom therapeutischen Reiten ebenso präsent wie Empathieübungen und Freude am Umgang mit den Vierbeinern.

Altersgemischt dürfen sich die Mädchen und Jungen - ganz ohne ihre Eltern - um ihr eigenes Gleichgewicht kümmern, die Tiere beobachten und streicheln, Halt finden oder die Ponys führen. Der Prozess der Abkopplung von den Eltern ist gerade für kranke Kinder, sagt die Fachfrau, besonders wichtig. „Zum Ausbau dieser Aktivitäten suche ich noch dringend eine Hippotherapeutin, die mich unterstützen kann“, macht Antonia Gerke deutlich.

„Mir haben viele geholfen, Ärzte, Schwestern, Freunde“, sagt die Mutter der vierjährigen Karla. Die rennt durch den Sommerwind , fährt Fahrrad und geht - ganz normal - in den Kindergarten. „Etwas zu tun, um die täglichen Strapazen zu lindern“, sagt Ellen Steinhof, „den Eltern, die darunter leiden, etwas zu geben: Nämlich ein Kind, das trotz allem glücklich ist - für den Moment.“ Auch für sie selbst öffnet sich damit ein Weg, der anderen Freude schenken kann.