dpa

Berlin (dpa) Eine 38 Jahre alte Verkäuferin einer Bäckerei ist in Berlin-Lichtenberg von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ereignete sich der Überfall am späten Donnerstagnachmittag in einer Bäckerei in der Frankfurter Allee. Ein unbekannter Mann habe die Frau nach eigenen Angaben mit einem revolverähnlichen Gegenstand bedroht. Daraufhin händigte die 38-Jährige dem Täter die Einnahmen aus. Dieser flüchtete anschließend mit dem Fahrrad. Die Frau blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.