Trio legt mit Trödelmarkt los

Sven Klamann

30 Kitas und Horte gibt es in Eberswalde, 14 davon befinden sich in städtischer Trägerschaft. Eine davon ist die Kindertagesstätte „Kinderparadies Nordend", die nicht so bekannt ist, wie sie es verdient hätte. Davon sind drei Eltern überzeugt, die genau dies ändern und deshalb einen Förderverein gründen wollen.

Noch stehen Jenny Tesch (29), Ivo Behnke (39) und André Richlick (42) ganz am Anfang ihrer Bemühungen. Das engagierte Trio wünscht sich vor allem, dass der Kita in dem Wohngebiet einen höheren Stellenwert eingeräumt bekommt, dessen Bezeichnung sie im Namen trägt. „Die Stätte ist für Nordend ungemein wichtig. Sie kann mit Fug und Recht als ein, vielleicht sogar als das gesellschaftliche Zentrum im Viertel bezeichnet werden“, sagt André Richlick, der Sozialpädagoge ist und drei Kinder hat. Sein Herz schlägt nicht erst für die Kita „Kinderparadies Nordend“, seit er Papa ist und seine Kleinen täglich vorbeibringt und/oder abholt. „Ich bin selbst in der Einrichtung betreut worden und habe nur die allerbesten Erinnerungen daran“, blickt der Mitinitiator der Vereinsgründung zurück, der zur ersten Generation von Kindern dort gehört haben dürfte. Denn die Kita feiert 2019 ihr 40-jähriges Bestehen. Ein Förderverein könne dazu beitragen, den Fokus der Öffentlichkeit wieder verstärkt auf die Stätte zu richten.

„Unsere erste publikumswirksame Aktion soll ein Flohmarkt werden, den wir für den 15. September vorbereiten“, kündigt Ivo Behnke an, der Elektromeister ist, gerade auf Lehramt für Sport und Arbeitslehre studiert und zwei Kinder hat, die in die Kita „Kinderparadies Nordend“ gehen. Von 10 bis 14 Uhr soll an diesem Tag auf dem Areal an der Neuen Straße 13 mit allem gehandelt werden, was Eltern und Kinder glücklich macht oder brauchen – unter anderem mit gut erhaltenen Textilien, Spielzeug und Büchern.

„Noch sind wir auf der Suche nach Gelegenheitshändlern, die an einem Stand interessiert sind“, sagt Jenny Tesch, die als medizinische Fachangestellte arbeitet, im Kita-Ausschuss aktiv sowie Mutter eines Kindes ist. Für den laufenden Meter Standfläche werde um einen Spenden-Euro gebeten. Das Geld solle dem im Aufbau befindlichen Förderverein und damit am Ende der Kita zugutekommen.

Bei Kita-Leiterin Ute Ferl (54) findet das Trio jede Unterstützung, die es braucht. „Aktive Lobbyarbeit kann für uns nur von Vorteil sein“, urteilt sie. 162 Mädchen und Jungen im Alter von null bis zehn Jahren werden in der Einrichtung aktuell betreut, Platz wäre für 176. Der Förderverein wird eine eigene Pinnwand im Flur erhalten

Die Initiatoren des Fördervereins studieren gerade Mustersatzungen und bereiten weitere Unterlagen vor, die sie für den Gang zum Notar brauchen. Zudem suchen sie bereits geeignete Bewerber für die arbeitsreichen Ehrenämter, die in einem Verein zu besetzen sind. Es geht um Vorsitz, Stellvertretung, Schriftführer und Kassenwart. „In die Gründungsversammlung, die kurz vor oder nach dem Trödelmarkt stattfinden könnte, wollen wir mit konkreten Vorschlägen gehen“, sagt André Richlick. Doch wenn es in der Runde weitere Bewerber geben würde, sei dies nur zu begrüßen.

Neben den formalen und personellen Voraussetzungen kümmert sich das Trio um erste inhaltliche Schwerpunktsetzungen. „Alles, was wir machen wollen, ist dem Wohl unserer Kinder untergeordnet“, betont Ivo Behnke. Vorstellbar seien Spendensammlungen und Arbeitseinsätze für und auf dem Spielplatz, Kuchenbasare und weitere Trödelmärkte, wenn die Premiere Anklang findet. Zu anderen Kita-Fördervereinen haben die Initiatoren noch keinen Kontakt aufgenommen, dafür aber zum Förderverein der Musikschule Barnim, dessen Einsatz für Eltern und Schüler ihnen gefällt.

Als potentielle Mitstreiter des Fördervereins für die Kita „Kinderparadies Nordend“ kommen laut dem Trio nicht nur alle Eltern in Betracht, die ihre Kinder dort betreuen lassen. „Jeder Nordender, ja jeder Eberswalder, dem unsere Einrichtung am Herzen liegt, ist uns ebenfalls willkommen“, sagt Jenny Tesch.

Anmeldung für den Trödelmarkt per E-Mail an ka.nordend@t-online.de, Spendenbeitrag: ein Euro pro laufendem Meter