Rathenow hat Rad-Potenzial

Simone Weber

Rathenow Im Rahmen des Aktionstags „Rathenow fährt Rad“ traten Anfang Juni rund 100 Leute in die Pedale und erkundeten Stadt und Umgebung auf fünf geführten Touren. Spätestens seit der BUGA 2015 in der Havelregion nimmt der Radtourismus spürbar zu. In Vorbereitung dieser Gartenausstellung wurde das Radwegenetz auch um Rathenow ausgebaut. So war beispielsweise im März 2014 der Radweg Rathenow – Böhne – Bützer, der zum Großteil an der Havel entlang führt, eröffnet worden. Fahrrad-Fans wünschen sich aber weitere Verbesserungen.

Einige der vor Jahren gebauten Radwege zeigen Schäden. So wie der Radweg nach Rhinow. Zwischen Rathenow und Hohennauen sowie kurz vor dem Abzweig nach Spaatz haben Baumwurzeln das Bitumen großflächig wellenförmig aufgebrochen. Eine Benutzung dieser Abschnitte ist per Rad kaum möglich. Kürzlich wurden am straßen-begleitenden Radweg von Rathenow nach Stechow, wo es Stellen mit ähnlichen Schäden gibt, zwei Verkehrsschilder aufgestellt, die vor diesen „Bodenwellen“ warnen.

Auch der Stadtverordnete Gerd Wollenzien (CDU-Fraktion), Vorsitzender des Tourismus- und Wirtschaftsausschusses, fordert immer wieder die wirksame Sperrung von Radwegen im Bereich Grütz, Göttlin und Steckelsdorf für Kraftfahrzeuge, die den Weg immer wieder in unzulässiger Weise nutzen. Darüber hinaus fordert er regelmäßig auch den Ausbau, vor allem aber die Pflege der vorhandenen innerstädtischen Radwege, um die Nutzung von Fahrrädern in der Stadt zu fördern.

Zu „Rathenow fährt Rad“ warb auch Roland Schaette für eine stärkere Radbenutzung. Auf dem Märkischen Platz lud er dazu ein, sein Lastenrad einmal zu testen. „Es gibt verschiedene spezielle Lastenräder, mit denen man Waren transportieren kann. Aber auch Kleinkinder können darin mitfahren“, sagte der Rathenower, seit 2015 Mitglied des Deutschland weiten Radclubs ADFC und Vater zweier Kleinkinder. „Ich nutze selbst ein Lastenrad.“

Nicole Müller war nach anfänglicher Skepsis vom Lastenrad begeistert. „Das durch die Lastentransportfläche länger konstruierte Rad fährt besser als gedacht“, so die Rathenowerin. „Auch wenn die Lenkung weiter vorn sitzt und der Wendekreis etwas größer ist als bei einem normalen Rad.“

„Rathenow hat ein großes Potential, um radfreundlicher zu werden“, so Roland Schaette. „Die Stadt und die Region haben ein relativ gut ausgebautes Radwegenetz. Manche Radwege sind aber in schlechtem Zustand – sind dabei teilweise benutzungspflichtig.“ Auch wünscht der Rathenower Radfan generell mehr Rücksicht unter allen Verkehrsteilnehmern, aber auch von Autofahrern gegenüber Radfahrern. „Radfahren könnte in Rathenow eine viel größere Rolle spielen“, so Schaette weiter. „Mit dem Rad ist man in der Innenstadt teilweise schneller als mit dem Auto unterwegs und man kann mit dem Rad viel in der Stadt erledigen.“

Auch weitere Gemeinden im Havelland wünschen sich ein besser ausgebautes Radwegenetz. So zum Beispiel die Garlitzer eine Anbindung an den Radweg zum Nachbarort Nennhausen.