„Alle sind heiß auf das Spiel!“

René Wernitz

Rathenow (MOZ) An diesem Samstag geht es los! Am ersten Regionalligaspieltag trifft Aufsteiger FSV Optik vor heimischer Kulisse auf den FC Oberlausitz Neugersdorf. Vor knapp drei Jahren, am 15. August 2015 standen sich beide Vereine erstmals gegenüber. Zwei mal waren die Oberlausitzer in Führung gegangen, zwei mal glichen die Havelländer aus.

Die „Spreequellstadt Ebersbach-Neugersdorf“ hat zwar nur knapp 13.000 Einwohner, dazu aber neben der ertragreichsten der drei Spreequellen und einem Bismarckturm auch einen überaus erfolgreichen Fußballclub. Der FCO geht bereits in seine vierte Regionalligasaison und hat dabei anspruchsvolle Ziele. Platz Fünf soll es diesmal werden, so die Verantwortlichen. Dabei setzt man ganz auf Internationalität. Während in Rathenow viele junge Akteure aus Berlin und dem Umland spielen, hat der FC Oberlausitz neben sechs tschechischen Kickern auch Akteure aus Bulgarien, den Niederlanden, Griechenland, Italien, Brasilien und Portugal unter Vertrag.

Am Dienstag war deutlich zu sehen, der Start kommt für den FSV Optik eigentlich zu früh. Im Test beim RSV Eintracht Teltow wurde durch späte Tore von Süleyman Kapan und Murat Turhan zwar mit 2:1 gewonnen, die Leistung war jedoch alles andere als zufriedenstellend. Doch jammern hilft nicht, Ingo Kahlisch betont: „Wir wissen, worauf wir uns eingelassen haben. Bei uns muss viel über den Willen kommen.“

Nicht alle seine Akteure werden ihm zum Auftakt zur Verfügung stehen. Oguzhan Matur, der laut Trainer eine „richtig gute Vorbereitung“ absolvierte, zeigte am letzten Spieltag der A-Junioren-Regionalliga eine Klasseparade. Das Dumme dabei war, Oguzhan ist Verteidiger, kein Torwart. Also Rot wegen Handspiels und eine Partie Sperre. Die muss er nun bei seinem neuen Verein abbrummen. Ebenfalls nicht dabei, ist erwartungsgemäß Leon Hellwig. „Nach über einem Jahr Pause kann er noch gar nicht fit für die Regionalliga sein, außerdem liegt Leon mit einer Sommergrippe flach“, so Kahlisch. Was der Coach nicht sagte, Hellwig wird am Vogelgesang dennoch präsent sein. In einem ausführlichen, sehr interessanten Interview geht der Defensivakteur nicht nur auf seine Verletzung ein, sondern auch auf seine Entscheidung für Rathenow. Veröffentlicht ist das Ganze im Programmheft, das an den Stadionkassen erworben werden kann.

Während die beiden genannten also für den Auftakt ohnehin keine Rolle in den Personalplanungen spielten, hatte Ingo Kahlisch mit Kevin Adewumi gerechnet. Ob seine Verletzung aus dem Teltow-Spiel einen Einsatz zulässt, erschien Mitte der Woche noch höchst fraglich. Trotz dieser widrigen Begleitumstände hieß es im Sport-Shop: „Alle sind heiß auf das Spiel!“ Das ist dann auch ein gutes Stichwort.

Denn bis zu 33 Grad sind für diesen Samstag angekündigt, da werden Geduld und Kondition eine Rolle spielen. Die Mannschaft hofft natürlich, dass viele Fußballfreunde aus Rathenow und Umgebung den FSV Optik unterstützen. In der Regionalliga Nordost beginnen die Spiele bereits um 13.30 Uhr, da es ja am späten Nachmittag beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) bewegte Bilder zu sehen geben soll.