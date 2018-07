Architekt Dihm schuf St. Katharinen

Martin Stolzenau

Schwedt Ludwig Dihm war ein Berliner Architekt, der vor und nach 1900 wirkte und außer mit dem Bau von Landhäusern sowie Kasernen vor allem einen deutschlandweiten Ruf als Kirchenbaumeister erlangte. Seine diesbezüglichen Bauspuren lassen sich bis nach Schwedt verfolgen.

Ludwig Dihm wurde am 9. August 1849 in Berlin geboren. Im Nachruf der Zeitschrift „Deutsches Bauwesen“ 11/1928 ist allerdings der 15. August als Geburtsdatum vermerkt. Nach dem frühen Tod des Vaters absolvierte der Junge zunächst das Friedrich-Werdersche Gymnasium. Dann wirkte er 1870/71 als Baueleve beim Bau der Berliner Siegessäule mit. Anschließend studierte Dihm an der Berliner Bauakademie, wo ihn namhafte Lehrer unterrichteten.

Die richtige Begeisterung für das Baufach kam bei ihm auf, als er unter der Leitung von Carl Schäfer als Bauführer am Neubau der Universität in Marburg mitwirkte. Schäfer, der für den praktischen Unterricht in Bauhütten eintrat, schuf neben Profanbauten vor allem beeindruckende Kirchenbauten. Er gilt heute als „der wohl wichtigste Vertreter der späten Neugotik in Deutschland“. Dihm gehörte bald zu seinen wichtigsten Schülern. 1883 beteiligte sich Dihm mit einer Arbeit, die sich an Schäfer orientierte, am Schinkelwettbewerb um den Berliner Dom. Mit Erfolg. Er erhielt den ersten Preis und genoss dabei seine erste öffentliche Anerkennung.

Ludwig Dihm wurde 1887 als Baumeister im Staatsdienst nach Schwedt beordert. In der Oderstadt sorgte er für den Um- und Ausbau der evangelischen Stadtpfarrkirche St. Katharinen. Der kreuzförmig angelegte Feldsteinbau aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts hatte bei einem Brand großen Schaden genommen und wurde nun von Dihm erneuert. Dazu sorgte der Schäfer-Zögling für einen massiven Westturm, eine Polygonalapsis und eine Sakristei aus Backstein in neugotischen Formen. Das war ganz im Sinne Schäfers, seines Lehrers und Vorbilds in Architekturfragen, und gefiel 1890 nach Fertigstellung auch den Auftraggebern.

Doch dieser Dihm-Bau in Schwedt brannte in den Kriegswirren Anfang 1945 aus und wurde nach 1951 relativ vereinfacht wiederhergestellt. So blieben von Dihm in Schwedt nur wenige Details erhalten.

Parallel zur Arbeit in Schwedt assistierte der junge Baumeister seinem Lehrer Schäfer auch beim Um- und Ausbau der Stadtkirche in Swinemünde, die 1891 eingeweiht wurde. 1892 legte Dihm dann seine Baumeisterprüfung ab. Anschließend wagte der junge Aufsteiger für viele überraschend den Schritt in die Selbstständigkeit. Er wollte als freischaffender Architekt seine persönlichen Bauvorstellungen umsetzen. Die ersten Lorbeeren mit dem Wettbewerbspreis und Empfehlungen Schäfers halfen dabei.

Dihm war bald gefragt, baute Landhäuser, Warenhäuser, die in Mode kamen, Kasernen wie die Artilleriekaserne in Perleberg, und Gedenkbrunnen wie den Kaiser- Wilhelm- Gedenkbrunnen in Friedenau, einem der wenigen gotischen Brunnen der Neuzeit. Er wurde im Alter wegen seiner Kompetenz zum Vertrauensmann der brandenburgischen Denkmalpflege und zum Mitglied der Akademie für Bauwesen in Berlin berufen. Der Spezialist für Kirchenbauten mit einer Vorliebe für die Gotik starb am 30. August 1928 in Berlin.