Mehr Unfälle in Werneuchen

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) „Zwischen 2013 und 2017 hat sich die Anzahl der Verkehrsunfälle um das Zweieinhalbfache erhöht“, sagte der Sachgebietsleiter für Ordnungswesen in der Stadtverwaltung Werneuchen, Uwe Faupel, in der jüngsten Sitzung des zuständigen Ausschusses. Als Hauptunfallursachen gelten, und das schon seit vielen Jahren, die Missachtung der Vorfahrt, eine unangepasste Geschwindigkeit sowie Alkohol am Steuer. „Leider wurde im vergangenen Jahr bei einem Unfall auf der B 158 eine Person getötet“, so Faupel. Darüber hinaus habe es insgesamt 66 Verletzte gegeben. Im Jahr 2016 waren es lediglich 48.

Schwerpunkt der Unfälle war erneut die Bundesstraße 158. Dort gab es im Vorjahr insgesamt 123 Verkehrsunfälle (2016: 115). Das bedeutet einen Anstieg um sieben Prozent. Bei 27 Unfällen gab es einen Personen-, in 96 Fällen einen Sachschaden. Insgesamt 51 Personen wurden verletzt, davon 22 schwer.

Auf Gemeindestraßen ereigneten sich 86 Unfälle, im Vorjahr waren es 75. Dort blieb es in den meisten Fällen, nämlich in 81, bei Sachschäden. Sechs Menschen verunglückten, alle trugen nur leichte Blessuren davon.

Insgesamt 62 Unfälle gab es auf den Landesstraßen im Stadtgebiet. Im Vergleichszeitraum waren es nur 42. Auch hier liegen die Sachschäden mit 53 Fällen vorn, bei neun Unfällen wurden Menschen verletzt. Insgesamt gab es zehn Verletzte, davon wurden zwei schwer verletzt.

Das Schlusslicht in der Statistik bilden die Unfälle auf den Kreisstraßen. Dort gab es, genauso wie 2016, erneut drei Unfälle. Es blieb beim Sachschaden.

59 Prozent der Unfälle ereigneten sich innerhalb und 41 Prozent außerhalb geschlossener Ortschaften. Innerorts nach Straßenkategorien geordnet, sieht die Verteilung wie folgt aus. 47 Prozent ereigneten sich auf Gemeindestraßen, 21 Prozent auf Landesstraßen und 32 Prozent auf Bundesstraßen.

Bei vier Unfällen war im vergangenen Jahr der Alkohol die Ursache. Dabei wurden vier Menschen verletzt, davon zwei schwer. Im Vorjahr waren Bier und Schnaps an fünf Unfällen beteiligt.

Die Nichtbeachtung der Vorfahrt spielte bei elf Unfällen im Stadtgebiet von Werneuchen eine Rolle. Das ist ein leichter Rückgang um einen Fall. Es gab insgesamt zwei Verletzte.

Eine unangepasste Geschwindigkeit war in fünf Fällen die Ursache für Verkehrsunfälle (2016: 6). Viermal blieb es bei Sachschäden, nur einmal wurde eine Person verletzt.

Die Unfälle mit Radfahrern sind von 2016 auf 2017 in Werneuchen von neun auf acht zurückgegangen. Sieben Mal wurden dabei Menschen verletzt, zwei hatte es schwer erwischt.

Ein Vergleichsblick auf den Landkreis Barnim: Dort wurden im Jahr 2017 insgesamt 5665 Verkehrsunfälle aufgenommen. Nicht berücksichtigt wurden dabei Unfälle auf den Bundesautobahnen. Gegenüber dem Vorjahr wurden 421 Verkehrsunfälle mehr verzeichnet. Das Gesamtaufkommen steig somit signifikant um acht Prozent. Bei den Verkehrsunfällen mit Personenschaden ist darüber hinaus ein Anstieg um 13,6 Prozent zu verzeichnen (von 625 auf 710). Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit schweren Personenschaden erhöhte sich sogar um 20,5 Prozent von 156 auf 188. Bei den Verkehrsunfällen mit leichten Personenschaden ist ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen – von 470 auf 508. Das entspricht 8,1 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr wurden 146 Menschen verletzt. Dies bedeutet eine Erhöhung um 18,3 Prozent. Dabei wurden gegenüber dem Vorjahr 58 Personen mehr schwer und 81 Personen mehr leichtverletzt. Hauptunfallursache war im Landkreis die Missachtung der Vorfahrt.