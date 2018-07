Streckübungen beim Sommerfest

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wer rastet, der rostet. Wie viel Wahrheit in dieser Binsenweisheit steckt, weiß Ingrid Behrndt genau, deren Gymnastik unter freiem Himmel zu den Höhepunkten des Sommerfestes im Bahnhofstreff Finow gehörte, an dem mehr als 50 Mitglieder der Volkssolidarität Barnim teilgenommen haben.

Immerhin im Schatten, aber doch von der Gluthitze erwärmt, waren die knapp 20 interessierten Frauen mit Feuereifer dabei, die Übungen auszuprobieren, die ihnen Ingrid Behrndt zum Nachahmen für Zuhause empfahl. Die Sportlerinnen saßen dabei auf Stühlen und ballten unter Anleitung unter anderem ihre Zehen oder spreizten ihre Finger. „Das regelmäßige Bewegen hilft beim Muskelaufbau, beugt Gelenkschmerzen vor oder hilft, diese zu mildern. Und es hält allgemein fit“. sagte die Vorturnerin, die Physiotherapeutin im Ruhestand ist und einmal monatlich Gesundheitstage im Bahnhofstreff Finow anbietet. Im August ist Sommerpause, die nächsten Möglichkeiten, mit Ingrid Behrndt zu üben, gibt es am 3. September und am 8. Oktober jeweils ab 14 Uhr.

Die regelmäßigen Gesundheitstage gehören zum vielfältigen Monatsprogramm im Bahnhofstreff, der hauptamtlich von Heike Linke und ehrenamtlich von Silvia Wawrzyniak betreut wird. „In der Woche begrüßen wir zwischen 30 und 50 Besucher bei uns. Wenn es besondere Veranstaltungen gibt, kommen noch weit mehr Leute“, berichtete Heike Linke. Aktuell sei zum Beispiel eine gut nachgefragte Sommerakademie, in der den Teilnehmern Englisch-Kenntnisse für den Urlaub vermittelt würden, ergänzt Silvia Wawrzyniak.

Ungemein beliebt sind überdies die Tanzcafés, zu denen einmal im Monat eingeladen wird. Das nächste Mal am 4. September. Die Reihe „Internationales Kochen“, die ebenfalls einmal im Monat fortgesetzt wird, ist weit über Finow hinaus bekannt. Am 28. September ist es wieder so weit, Überdies gibt es einmal im Monat ein Kreativ-Frühstück, das jahreszeitliche Themen aufgreift. Am 18. September wird es dabei herbstlich zugehen.

Der Bahnhofstreff Finow ist eine von vier Begegnungsstätten der Volkssolidarität Barnim, die 3000 Mitglieder hat, die sich in 57 Ortsgruppen organisiert haben. Der Wohlfahrtsverband betreibt zudem ein Gemeindehaus in Finowfurt, eine Begegnungsstätte in Biesenthal und ein Altenhilfe- und Begegnungszentrum in Bernau. Auch im Objekt der Volkssolidarität am Richterplatz in Eberswalde, das nicht offiziell als Begegnungsstätte fungiert, finden stetig Veranstaltungen statt.

Das Sommerfest war Spielenachmittag, Grillspaß und Tanzvergnügen auf einmal. Zum Kaffee kam selbst gebackener Kuchen auf den Tisch.