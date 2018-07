„Humor ist wie Ketchup, das Zeug macht schlechtes Essen nicht besser, aber man kriegt es runter“

Silvia Passow

Falkensee Buchtipps gibt es jedes Jahr pünktlich zur Reisesaison. Warum eigentlich? Hat man im Urlaub nicht genug andere Dinge vor? Lesen, schöne Momente mit Buch und Tee, kleine Alltagsfluchten sind im Normalleben doch viel wertvoller. Deshalb stellen wir unseren Lesern das Buch erst jetzt vor, damit sie auch nach dem Urlaub noch etwas zum Lachen haben und, weil es gerade auch erst erschienen ist.

Mit seinem ersten, beim Satiremagazin Eulenspiegel eingereichten Text gewann Robert Niemann gleich einen Leserpreis, und einen dauerhaften Platz im Magazin. Niemann schreibt regelmäßig für den Eulenspiegel. Für die TAZ sucht und findet er die Wahrheit. Preise hat er seitdem nicht mehr gewonnen, dafür eine treue Leserschaft, für die Niemann alle paar Jahre seine Texte in Bücher zusammenfasst, garniert mit neuen Happen satirischer Feinkost.

Sein neues Buch „Steter Tropfen fängt den Wurm“ folgt dieser Tradition, bietet, wie die Vorgänger „Besser ein Vorurteil als gar keine Meinung“ und „Niemannsland, willkommen in der 30er Zone“, dem Leser mit spitzer Feder geschriebene Kurzgeschichten, zum Schmunzeln und nachdenken. Nicht selten entdeckt der Leser sich dabei selbst, im Dschungel der alltäglichen Unwägbarkeiten. Denn genau hier findet Niemann den Stoff für seine Geschichten, die Urtomaten, gewürzt mit einer Prise feinsinnigen Humor, entstanden aus seinem unnachahmlichen Blick für die kuriosen Besonderheiten unserer Zivilisation, abgeschmeckt mit treffsicherer Sprache, niemals lau, dafür mit Biss. Aber nicht bissig, Niemann piesackt, große Wunden sind dabei nicht beabsichtigt. „Humor ist wie Ketchup“, sagt er. „Das Zeug macht das Essen nicht besser, man kriegt es nur runter.“

Niemann lebt in Falkensee, möglicherweise stammen manche Inspirationen aus der Stadt und ihrem Umfeld? Mal nachgefragt zu Texten aus dem neuen Buch. Das Kapitel „Der Untergang“ lässt schon ein bisschen an ein Falkenseer Hallen… denken. Hat der Autor, der hier im Übrigen auch die Sinnhaftigkeit von Nichtschwimmerkursen anzweifelt, weil, Nichtschwimmen konnten wir früher ganz von allein, da etwa an unseren Schwimmflügel-BER gedacht?

„Das nicht. Aber die Idee, aus der BER-Ruine ein Hallenbad zu machen, hat was. Dafür kriegt Falkensee dann vielleicht einen internationalen Großflughafen. Heiko Müller und Barbara Richstein müssten sich nur noch einigen, nach wem von beiden er benannt werden soll. Daran könnte es natürlich scheitern“, sagt Niemann dazu.

Nach der Lektüre des Mähberichts, einem Erfahrungsbericht in Sachen Aufsitzrasenmäher vom Typ RAUDI TDI, drängt sich die Frage auf, ob die Testfahrt vielleicht auf dem Gelände eines schon länger geplanten Einkaufscenters stattfand. Hat die wilde Fahrt das Testgelände/ Baugelände ruiniert? Verzögert sich deswegen der Baubeginn? Niemann streitet hier jede Beteiligung ab, hat aber dennoch eine Erklärung. „Ich glaube, das See-Carré wird deshalb nicht gebaut, weil dem Bürgermeister inzwischen aufgefallen ist, dass dort gar kein See ist. Aber immerhin wurde dort schon einmal eine Pfütze gesichtet. Ob das allerdings als Name taugt: Pfützen Carré?“ Wer den Bericht zum RAUDI TDI gelesen hat, mag das jetzt glauben, oder nicht.

Niemann scheut beim Aufspüren der Geschichten keine Gefahren. In „Rettet das Verbrechen“ sorgt er sich um den Kriminalitätsstandort Deutschland. Das macht Angst. „Herr Niemann, ist auch Brandenburg gefährdet?“ Hier gibt der Autor Entwarnung. „Nein. Solange ich mich darauf verlassen kann, dass es Mitbürger gibt, die im Schutz der Dunkelheit ihren Müll am Bahnhof abkippen, die jeden läppischen Kindergeburtstag mit einem mitternächtlichen Großfeuerwerk feiern, dass der Himmel bis in die Morgenstunde glüht wie beim Brand von Rom und die dafür sorgen, dass ich mir jedes Jahr ein neues Fahrrad kaufen kann, sind wir als Kriminalitätsstandort stabil.“

Da hatten wir dann noch mal Glück. Also rauf aufs Sofa, Tasse Tee…… oder besser nicht. Denn auch der Tee hat seine Tücken, wie Niemann glaubhaft zu berichten weiß. Vor Niemanns Blick ist nichts und niemand sicher. So erfährt man im Buch auch erstaunliches über Inklusionsgemüse, Niemann geht der Frage nach, ob es Rassismus unter Bäumen gibt? Im Selbstversuch hat er herausgefunden, wie anstrengend es ist, sich als Single alle elf Minuten über Parship zu verlieben. Denn, wenn es um die komische Seite des Lebens geht, macht Niemann auch vor sich selbst nicht halt.

Robert Niemanns „Steter Tropfen fängt den Wurm“ ist Im Verlag Augusta Presse erschienen.