Nauener verteilen 50.000 Euro

Norbert Faltin

Nauen Das Bürgerbudget der Stadt Nauen geht in die nächste Runde. Für den Etat von 50.000 Euro wurden 26 Vorschläge aus der Bürgerschaft eingereicht. Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 23. April beschlossen, dass alle satzungskonformen Vorschläge umgesetzt werden und dadurch auf eine Abstimmung verzichtet werden kann. „Mit dem Bürgerbudget hat Nauen eine Möglichkeit direkter Bürgerbeteiligung geschaffen, zumindest bei kleineren Maßnahmen den Bürger direkt bestimmen zu lassen, wofür der Etat von jährlich 50.000 Euro ausgegeben werden soll“, sagte Dr. Marion Grigoleit, Nauens Erste Beigeordnete. Ein Spielplatz in der Stadtrandsiedlung, die Gestaltung der Wasserstelle im Stadtpark oder ein Frischemarkt mit regionalen Produkten auf dem Rathausplatz gehören zu den Ideen, die von den Nauenern für die erste Auflage des Bürgerbudgets vorgeschlagen worden seien, so Marion Grigoleit.

Die Liste ist lang. Bis Ende März konnten die Bürger Ideen einsenden, die dem Gemeinwohl zugutekommen sollen. Die Vorschläge konnten schriftlich, mündlich zur Niederschrift in der Kämmerei oder elektronisch an Buergerbudget@nauen.de eingereicht werden. Auf dem Vorschlag musste lediglich der vollständige Name, die Anschrift, das Geburtsdatum und der konkrete Vorschlag mit einer kurzen Erläuterung angegeben werden. Jeder Vorschlagsberechtigte durfte dabei maximal drei Vorschläge einreichen. Die Vorschläge, welche nach Ende März eingereicht wurden, werden dem Jahr 2020 zugeordnet. Alle gültigen Vorschläge werden im Haushalt 2019 verankert.

Die zur Umsetzung vorgesehenen Bürgervorschläge für 2019 (Kostenhöhe ist geschätzt, in Euro):

■ Disney-Veranstaltung für Jedermann im Richart-Hof; mit Malwettbewerb, kleinem Kino und Ausstellung (3.000,-)

■ Filmwoche auf der Freilichtbühne mit bekannten Filmen, die in Nauen gedreht wurden (5.000,-)

■ Schlagerparty auf der Freilichtbühne (4.000,-)

■ Nauener Stadtplan mit Legende; in Heftform mit allen Ortsteilen (3.000,-)

■ Öffentlicher Bücherschrank zum Tausch oder Mitnahme von Büchern (2.500,-)

■ Insektenwiese auf Grünstreifen oder Randbereichen z. B. öffentlicher Gebäude (3.000,-)

■ Bereisung der Ortsteile durch das „Politische Forum Nauen“ in Kooperation mit der Havelbus Verkehrsgesellschaft (500,-)

■ Spielplatz Stadtrandsanierung; mit Fahrradständer, Sitzbänken und Rutsche (5.000,-)

■ Sommerfest und Seniorenausfahrt in der Stadtrandsiedlung (1.000,-)

■ Instandsetzung und Einfassung der Wege auf der Freilichtbühne (5.000,-)

■ Schaffung eines Hundeparks in der Altstadt (4.000,-)

■ Gestaltung der Wasserstelle im unteren Bereich des Stadtparks (5.000,-)

■ Frischemarkt mit Regionalprodukten auf dem Rathausplatz (9.000,-)