Linienbus auf der Autobahn abgebrannt

Tilman Trebs

Kremmen (MOZ) Ein unbesetzter Linienbus ist in der Nacht zu Freitag am Autobahndreieck Havelland ausgebrannt. Die Autobahn blieb zwei Stunden lang voll gesperrt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Bus, der sich nach einem Besitzerwechsel auf einer Überführungsfahrt befand, gegen 1 Uhr am Heck Feuer gefangen. Der Fahrer habe das Fahrzeug noch an der Ausfahrt zur A 10 in Richtung Falkensee und Potsdam abstellen und sich retten können, bevor der Bus komplett in Flammen aufging.

Die Feuerwehren aus Kremmen, Bötzow, Staffelde und Vehlefanz konnten den Bus nicht mehr retten. Er brannte vollständig aus. Die Autobahn blieb für die Löscharbeiten rund zwei Stunden gesperrt. Das Wrack soll am Freitag im Laufe des Tages geborgen werden. Der Sachschaden wurde mit rund 40000 Euro angegeben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr beschwerten sich am Freitagmorgen, dass es schwierig gewesen sei, zum Einsatzort zu kommen, weil die Autofahrer im Stau keine Rettungsgasse gebildet hätten.