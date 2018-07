Teufelskreis überwinden

Wolfgang Balzer

Nauen Arbeit verloren, Beziehung kaputt gegangen und schließlich auch noch obdachlos – so beschrieb Carlos Katz seine persönliche Situation, in die er durch Alkohol- und Drogensucht gerutscht war. Nach einer Therapie sei er clean gewesen, verfiel aber bald in sein altes Lebensschema. „Ich wusste nicht mehr wohin, hatte Existenznot, wollte mich aber auf jeden Fall neu orientieren“, erzählte er am Vorabend des zwanzigjährigen Bestehens der Fazenda da Esperanca auf Gut Neuhof bei Nauen.

„Ich hatte von dieser Einrichtung gehört und lebe nach einer Entgiftung seit zwei Wochen hier“, erzählte Carlos. Hier erfahre er viel Nächstenliebe und Entgegenkommen. Alle seien vorurteilsfrei und er nehme auch am religiösen Leben teil, ist der junge Mann nun froh, in die Gemeinschaft aufgenommen worden zu sein.

Seit 20 Jahren überwinden hier junge Menschen während dieser außergewöhnlichen Form der Suchttherapie ihre Abhängigkeit und finden den Weg zurück in ein selbstverantwortetes, gemeinschaftsorientiertes Leben – ganz ohne Handy, Internet und Fernseher. Wer den radikalen Schritt in das Gemeinschaftsleben der Fazenda wagt, muss sich auf Arbeit, Gemeinschaft und Spiritualität einlassen. Jeder Morgen beginnt mit dem Rosenkranzgebet und der Betrachtung eines Wortes aus dem Evangelium. Der Anfang zu diesem nunmehr geregelten Tagesablauf war für alle alles andere als leicht.

„Der Hof war völlig verwahrlost. Er war eine Ruine, ein Schandflecken, ein Abfallhaufen“, beschrieb Frei Hans Stapel die Situation im Jahre 1998. Er ist der Gründer der ersten Fazenda in Brasilien und hatte sich mit der damaligen Familienministerin Claudia Nolte bei einem Besuch der brasilianischen Fazenda darauf geeinigt, eine solche Einrichtung auch in Deutschland zu schaffen. Das stand noch kurz vor der Eröffnung am 25. Juli 1998 auf der Kippe. Noch zwei Wochen vor diesem Datum sei mit der Treuhand über den Kauf hart verhandelt worden, heißt es in einer Chronik. Die hochkontaminierten Müllberge hätten alles blockiert.

Ohne bereits Eigentümer zu sein, wurde an diesem Tag im frisch entmisteten Schafstall die Heilige Messe gefeiert. Heute leuchtet das Hauptgebäude in hellen freundlichen Farben, ein Hofladen und Gästezimmer kamen durch den Umbau eines Stallgebäudes im Jahre 2010 dazu. Alles strahlt die erforderliche Ruhe aus. Es kommen Firmengruppen, persönlich Interessierte zur Besichtigung oder zum sonntäglichen Hofcafé und auch Bewohner aus Altersheimen der Malteser regelmäßig auf den Hof. Mehrere hundert Gäste besuchen alljährlich das Franziskusfest.

In diesem Jahr erwartet die Fazenda-Familie den Nachfolger für Frei Hans, der aus Altersgründen nicht mehr in der ersten Reihe wirkt. So wird am 6. Oktober Präsident Pater Jose Luiz Menezes zur Jubiläumsfeier nach Neuhof kommen. Was vor 20 Jahren in Neuhof mit der ersten Fazenda da Esperanca - dem Hof der Hoffnung - in Deutschland und außerhalb Brasiliens ist inzwischen auf sieben Höfe der Hoffnung in Deutschland und vierzehn in Europa angewachsen. Weltweit seien es 135 mit 3.000 Bewohnern, erzählte Hofleiter Jasper Kleberson zum Neuhofer Jubiläum. 33.000 junge Menschen hätten bisher auf den weltweiten Höfen ihre Sucht überwinden können.

Inzwischen kommen zur Neuhofer Fazenda auch junge Männer, die eine Auszeit nehmen wollen und noch ihren Weg ins Leben suchen, erzählte der Hofleiter beim Jubiläum. Es kämen auch ehemalige Rekuperanten, die noch auf den Beginn ihrer Ausbildung warten, wenn sie sich noch nicht sicher sind, ob sie das suchtfreie Leben durchhalten. „Hier finden sie ihren inneren Frieden“, sagte Jasper Kleberson.