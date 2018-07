Bremer Rekordtransfer perfekt: Niederländer Klaassen kommt

dpa-infocom

Bremen (dpa) Werder Bremen hat Davy Klaassen vom englischen Premier-League-Club FC Everton als bisher teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte verpflichtet.

Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der niederländische Nationalspieler einen Vertrag bei den Hanseaten. Über die Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Medienberichten zufolge erhielt der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler soll 15 Millionen Euro betragen.

«Wir freuen uns, dass wir mit ihm genau den Spieler gefunden haben, den wir gesucht haben», wird Sportchef Frank Baumann in einer Vereinsmitteilung zitiert. «Mit ihm haben wir unseren absoluten Wunschspieler an die Weser geholt», ergänzte Trainer Florian Kohfeldt. «Er wird ein absoluter Fixpunkt in unserem Spiel sein.»

Die entscheidenden Gespräche fanden am Dienstag in Manchester statt. Dort überzeugte Coach Kohfeldt den 16-fachen Nationalspieler. «Es hat schon eine Rolle gespielt, dass Werder sich so intensiv bemüht hat», sagte Klaassen. «Der Trainer möchte einen attraktiven, offensiven Fußball spielen lassen. Darauf freue ich mich sehr.»