Drei Tage im Zeichen der Pferde

Brian Kehnscherper

Wulkow (MOZ) Pferdefreunde sollten sich von Freitag, 17. August, bis Sonntag, 19. August, nicht zu viel vornehmen. An diesem Wochenende findet mit den Wulkower Pferdetagen die größte Reitveranstaltung im Altkreis Neuruppin statt.

An drei Tagen gibt es zahlreiche Dressurprüfungen bis zur Klasse M und Springprüfungen bis S*. Mehr als 1000 Reiter aus ganz Brandenburg und über die Grenzen der Mark hinaus haben sich für die Wettkämpfe gemeldet.Die sportlichen Wettkämpfe werden flankiert von einem Rahmenprogramm. So haben Reitschüler einen Formationsritt eingeübt – eine sogenannte Quadrille. Als spaßiger Höhepunkt steht für Samstagabend das traditionelle Jump & Drive auf dem Programm. Dabei absolvieren Reiter zuerst einen Springparcours bevor ein Partner von ihnen mit dem Auto einen Slalomkurs durchfährt. Anschließend klingt der Tag beim Reiterball gemütlich aus. Die Reitertage beginnen jeweils um 8 Uhr und dauern am Freitag und Sonntag jeweils bis 18 Uhr, am Samstag ist das Ende offen.